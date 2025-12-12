Dolorosa derrota de los Bucaneros

En un vibrante encuentro de ´Jueves por la noche´, los Halcones de Atlanta se impusieron 29-28 a Bucaneros de Tampa Bay.

El partido fue un constante intercambio de puntos que se decidió en los últimos segundos, culminando una agónica remontada de Atlanta.

Aunque los Falcons dominaron el segundo cuarto con dos touchdowns para irse al descanso ganando 14-13, Tampa Bay reaccionó en el tercer cuarto para tomar una ventaja parcial de 20-14, preparando el escenario para un final explosivo.



