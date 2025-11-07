Broncos mantiene su paso triunfador

La defensa de Denver rescató a los Broncos el jueves, en un apretado triunfo de 10-7 sobre los tambaleantes Raiders de Las Vegas, al capturar a Geno Smith seis veces para compensar las actuaciones irregulares de la ofensiva y los equipos especiales.

Los Broncos (8-2) poseen el mejor récord de la liga, pero no lo demostraron en una noche ventosa en las Montañas Rocosas.

Apenas superaron a los Raiders (2-7), quienes acaban de ceder en canje a su receptor principal Jakobi Meyers. Pese a todo, Denver ganó por séptima vez consecutiva en general y extendió su racha de victorias en casa a 10, la mejor de la NFL.

El gol de campo de 32 yardas de Wil Lutz con cinco segundos restantes en el tercer cuarto rompió un empate 7-7 y siguió al bloqueo de J.L. Skinner de un despeje de AJ Cole. Elló colocó a la deficiente ofensiva de Denver en la yarda 12 de Las Vegas.

Los Broncos perdieron dos yardas en tres jugadas y Lutz, quien se quedó muy corto en un intento de 59 yardas anteriormente en el tercer cuarto, clavó su gol de campo en medio del viento para darle a Denver su primera ventaja.

La intercepción del esquinero Kyu Blue Kelly colocó a los Raiders en la línea de 45 yardas de Denver en los minutos finales, pero Daniel Carlson envió desviado a la derecha un intento de gol de campo de 48 yardas con 4:26 restantes, que habría empatado el duelo.

Los Broncos consumieron el resto del tiempo con una conducción metódica y finalmente terminaron arrodillándose en formación de victoria dentro de la línea de 20 yardas de los Raiders después de que Las Vegas se quedó sin tiempos muertos.



