Lidia Broncos con la resaca de su victoria

Si la noche del domingo se sintió como una fiesta para los Broncos de Denver, el lunes lidiaron con la resaca de su victoria 33-32 sobre los Giants de Nueva York, que presentó una de las remontadas más improbables en la historia de la NFL.

"Cedimos cinco o seis conversiones de tercera y diez o cuarta y larga. Ofensivamente, realmente no logramos nada hasta que llegamos al final del juego, en el cuarto cuarto. Errores mentales, equivocaciones, malas lecturas, lo que sea", señaló el entrenador Sean Payton mientras se preparaba para un discurso para sus jugadores durante la revisión de la grabación del día siguiente.

Y sin embargo, de alguna manera los Broncos superaron un déficit de 26-8 el domingo con menos de seis minutos restantes para extender su racha ganadora a cuatro juegos.

Los equipos que han estado detrás por al menos 18 puntos en los últimos seis minutos del cuarto cuarto han ganado dos de 3.679 juegos de la NFL desde la fusión AFL-NFL de 1970.

La única otra vez que sucedió fue el 10 de octubre de 2003, cuando Peyton Manning lideró a los Colts de Indianapolis de regreso de un déficit de 35-14 contra los Buccaneers de Tampa Bay en la carretera con tres touchdowns en los últimos 3:37 del tiempo reglamentario para forzar el tiempo extra, luego lo ganó con un gol de campo corto de Mike Vanderjagt 38-35.

Manning estuvo presente para presenciar la histórica remontada de los Broncos, junto con otros miembros del equipo ganador del Super Bowl 50 de Denver, para la inducción póstuma en el medio tiempo del ex receptor abierto Demaryius Thomas en el Anillo de la Fama del equipo.

El homenaje de Thomas fuera del Empower Field fue colocado junto al de Manning, al igual que su nombre en la fachada del quinto nivel del estadio, algo que Manning dijo "significa mucho" para él.

"Éramos cercanos y él era muy cercano a mi familia también. Significa mucho."

Con toda seguridad, también lo fue presenciar la histórica remontada que dejó a los Broncos (5-2) solos en la cima de la AFC Oeste por primera vez desde la Semana 4 de la temporada 2016.

Lo que está funcionando

La ofensiva del cuarto cuarto de Denver. Los Broncos han superado a sus oponentes 61-13 en el último cuarto durante su racha ganadora de cuatro juegos, dejando en cero a los Bengals, Eagles y Jets antes de superar a los Giants 30-13 con el segundo cuarto más prolífico en la historia de la liga, solo detrás del cuarto de 34 puntos de Detroit en una victoria 37-27 sobre Chicago el 30 de septiembre de 2007.

Lo que necesita ayuda

La ofensiva lenta de Denver durante tres cuartos. En sus últimos tres juegos y excluyendo una posesión al final de la mitad, las series de los Broncos antes del cuarto cuarto se ven así: 17 despejes, dos goles de campo, un touchdown, un balón suelto, un safety y una pérdida de balón en downs después de detenerse en la línea de uno yarda del oponente.

Valor en alza

El quarterback Bo Nix tiene tres remontadas en el cuarto cuarto esta temporada. Con dos anotaciones por tierra y pases de touchdown a Troy Franklin y R.J. Harvey, Nix se convirtió en el primer QB en la historia de la NFL con múltiples touchdowns por carrera y pase en un cuarto cuarto.

También extendió su racha de juegos con al menos un pase de touchdown a 15. Solo Lamar Jackson (28) y Patrick Mahomes (17) tienen rachas activas más largas.

Las seis remontadas en el cuarto cuarto de Nix desde el inicio de su temporada de novato el año pasado están empatadas en el liderazgo de la NFL con Baker Mayfield de Tampa Bay.

Valor en baja

La defensa de Denver, que ha sido estelar toda la temporada, tuvo un gran tropiezo el domingo.

Estadísticas clave

Club de los 300: El domingo marcó el juego número 300 de Payton como entrenador en jefe, incluidos los playoffs. Es el vigésimo entrenador en la historia de la NFL en alcanzar ese hito. Otros entrenadores en jefe activos en ese club son: Andy Reid, Mike Tomlin, Pete Carroll y John Harbaugh.

Próximos pasos

Los Broncos reciben a los poderosos Cowboys de Dallas (3-3-1) que vienen de una victoria 44-22 sobre los Commanders de Washington el domingo.



