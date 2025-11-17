Hilan Broncos su 8va victoria

Hilan Broncos su 8va victoriaCon gol de campo de Wil Lutz, Broncos hunde a Jefes en la División Oeste de la AFC
Wil Lutz pateó cinco goles de campo, incluyendo uno de 35 yardas que definió el juego cuando el tiempo expiró el domingo, llevando a los Broncos de Denver a superar 22-19 a los Chiefs de Kansas City para su octava victoria consecutiva.
Los Broncos (9-2) prácticamente enterraron a los Chiefs (5-5) en la División Oeste de la AFC, que Kansas City ha ganado cada año desde 2016. El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, cayó a 27-5 después de una semana de descanso, contando los playoffs y su tiempo con Filadelfia.
Bo Nix preparó el gol de campo ganador con un pase de 32 yardas a Troy Franklin que llevó a Denver a la yarda 15 de Kansas City con menos de un minuto restante.
Patrick Mahomes le dio a Kansas City su única ventaja con un pase de touchdown de 21 yardas a Travis Kelce, la 84ta anotación en la carrera del veterano ala cerrada, uno más que el anterior poseedor del récord de la franquicia de los Chiefs, Priest Holmes. Eso puso a los visitantes arriba 19-16, pero el punto extra de Harrison Butker fue bloqueado por Frank Crum.
Los Broncos empataron a 19 con un gol de campo de 54 yardas de Lutz con 4:10 restantes por jugar.
La defensiva de Denver obligó a Kansas City a un tres y fuera cuando Ja´Quan McMillian capturó a Mahomes en tercera y diez desde la yarda 36 de los Chiefs.
Los Broncos consumieron los últimos 2:59 conduciendo 58 yardas en diez jugadas. Ganaron su undécimo juego consecutivo en Empower Field, donde no han perdido desde octubre de 2024.
La anotación de Kelce siguió a un castigo de interferencia de pase de 46 yardas en la 29 de Denver sobre el esquinero Riley Moss en un pase sublanzado de Mahomes a Hollywood Brown. Eso ocurrió en tercera y 19 desde la yarda 29 de Kansas City.
La racha de ocho victorias consecutivas de los Broncos es la más larga desde 2012, cuando Peyton Manning llevó a Denver a 11 triunfos seguidos. Como resultado, el reinado de nueve años de los Chiefs en la cima de la AFC Oeste está en peligro.
NFL / SEMANA 11
Commanders 13-16 Delfines
Panteras 30-27 Hlacones
Bucaneros 32-44 Bills
Texans 16-13 Titanes
Osos 19-17 Vikingos
Empacadores 27-20 Gigantes
Bengalíes 12-34 Acereros
Cargadores 6-35 Jaguares
H. Marinos 6-35 Rams
49ers 41-22 Cardenales
Cuervos 23-16 Browns
Jefes 19-22 Broncos
PARA HOY
Vaqueros VS Raiders
7:15 PM