Los Broncos buscan ser líderes del Oeste

Los Broncos de Denver (12-2) y los Jaguars de Jacksonville (10-4), dos de los equipos que han sido grandes sorpresas de la temporada, líderes en sus respectivas divisiones, se enfrentarán en el Empower Field at Mile High en un duelo donde hay mucho en juego.

Los Broncos tienen 11 victorias consecutivas y pueden asegurar el título en el Oeste de la Conferencia Americana, por primera vez desde 2015, si vencen a los Jags y los Chargers pierden contra los Cowboys.

Sin embargo, eso no es todo, ya que podría amarrar el sembrado número uno de la AFC y la ventaja de la localía en los Playoffs si sucede la siguiente combinación de resultados: que ganen y que Los Ángeles pierda en Dallas, que los Patriots de Nueva Inglaterra pierdan contra los Ravens de Baltimore y que pierdan los Bills de Buffalo en Cleveland contra los Browns.

¿Cómo llegan los Broncos y Jaguars al partido?

En la reciente victoria sobre Green Bay, Bo Nix completó 23 de 34 pases para 302 yardas, cuatro touchdowns y cero intercepciones y por si fuera poco, los dirigidos por Sean Payton están invictos (7-0) como locales esta temporada.

Por el otro lado, los Jaguars llegan con cinco victorias al hilo y pueden asegurar un lugar en la postemporada si ganan y pierden los Texans de Houston contra los Raiders de Las Vegas, o que se lleven el triunfo en Denver y los Colts de Indianapolis caigan contra los 49ers de San Francisco.

Jacksonville lleva dos semanas en las que anota más de 35 puntos y Trevor Lawrence viene de lanzar cinco pases de touchdown y uno más por tierra, sumando seis anotaciones en una de sus mejores jornadas del año, justo cuando la postemporada está muy cerca.

Detalles sobre las estadísticas de Bo Nix

Sin embargo, tendrá que enfrentar a la defensa de Denver, que lidera la Liga en sacks, con 58 hasta ahora.

Dato

* 3256 yardas, 23 pases de anotación y nueve balones interceptados suma Bo Nix en esta temporada.