Acumulan Jefes lesiones en duelo navideño

Los Broncos de Denver están en la envidiable posición de pasar la noche de Navidad en el Arrowhead Stadium, el hogar de uno de sus mayores rivales, con la oportunidad de acercarse a un título de la División Oeste de la Conferencia Americana y quizás obtener el primer puesto de la AFC y un pase libre en la primera ronda de los playoffs.

¿Cómo se preparan los Broncos para el duelo navideño?

Es una posición que los Chiefs de Kansas City conocen bien. Normalmente, son ellos quienes tienen todas esas cosas por las que jugar en esta época del año. Pero las cosas se han invertido esta temporada. Los Broncos (12-3) se dirigen al enfrentamiento del jueves por la noche sabiendo que una victoria, junto con una derrota o empate de los Chargers en su juego del sábado contra los Texans, les aseguraría el título de la división.

Kansas City (6-9) solo está tratando de sobrevivir con un quarterback de tercera línea y una plantilla plagada de lesiones. "Solo tienes que seguir ganando. Lo que sea necesario para ganar el juego", dijo el mariscal de campo de los Broncos, Bo Nix. "Realmente no importa en este punto cómo se vea. Todas las cosas geniales y llamativas ya pueden haber sucedido, pero ahora es solo quién tiene más puntos".

Los Broncos lo lograron en su primer encuentro con los Chiefs, una victoria de 22-19 en noviembre. Pero no lo hicieron la semana pasada, cuando Jacksonville les propinó una humillante derrota de 34-20 en Denver que rompió la racha de 11 victorias consecutivas de los Broncos.

Detalles sobre las lesiones en los Chiefs de Kansas City

Los Chiefs necesitarán toda la ayuda que puedan obtener. Patrick Mahomes se rompió dos ligamentos en la rodilla hace dos semanas. El quarterback suplente Gardner Minshew se lesionó un ligamento en la rodilla la semana pasada en una derrota desigual ante el débil Tennessee, lo que significa que el veterano Chris Oladokun será titular por primera vez en su carrera. Los Chiefs están sin sus dos mejores tackles ofensivos, sus dos mejores esquineros y su mejor receptor debido a una variedad de lesiones.

Eso no significa que los campeones reinantes de la AFC se hayan rendido. "Cada vez que entras en Arrowhead es divertido. Sientes el amor, sientes la energía", dijo el tackle defensivo Chris Jones. "Estamos jugando por algo más grande que tú mismo. Hay muchos niños, probablemente, muchos que están allí por primera vez debido a un juego de Navidad, muchas personas que pagaron su dinero ganado con esfuerzo. Les debes dar todo y jugar lo mejor posible y presentarte para los fanáticos."

Impacto de la victoria anterior de los Broncos sobre los Chiefs

Los Broncos de Denver tienen la oportunidad de reafirmar su posición en la división, mientras que los Chiefs intentan superar las adversidades. Este enfrentamiento no solo es crucial para la clasificación, sino que también representa un momento significativo en la rivalidad entre ambos equipos.