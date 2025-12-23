Busca Broncos el lado positivo

Los Broncos de Denver están decididos a convertir su primera derrota en un mes en una recalibración.

"Hoy nos golpearon en la boca, jugaron un buen partido y dejamos que se nos escapara", dijo el quarterback Bo Nix después de la derrota de Denver por 34-20 ante los Jaguars de Jacksonville el domingo, que puso fin a su racha de 11 victorias consecutivas junto con su racha de 12 triunfos en casa. "Pero prefieres que te golpeen ahora que en la primera ronda de los playoffs".

Las victorias de Nueva Inglaterra y Los Angeles Chargers el domingo apretaron la carrera de playoffs de la AFC con los Broncos (12-3) cayendo a un empate con los Patriots en la lucha por el primer puesto general. La victoria de los Chargers en Dallas los acercó a un juego de Denver en la AFC Oeste.

Los Broncos tuvieron fallos poco característicos contra los Jaguars. Wil Lutz falló un intento de gol de campo al golpear el poste al inicio, la defensa falló muchos tacleos y la ofensiva se tambaleó al intentar sostenerse con su rival.

Sus errores aumentaron la presión para los dos juegos restantes de los Broncos que comienzan el jueves por la noche en Kansas City (6-9), donde Denver no ha ganado en una década. Luego, los Chargers (11-4) visitan Denver en la semana 18 para lo que se perfila como un juego de todo o nada tanto por la corona de la división como por una semana de descanso en la primera ronda de la AFC.

"No lo llamaría una llamada de atención porque estábamos jugando bien", dijo Nix. "Es solo uno de esos que te reinicia y te devuelve, te lleva de vuelta a donde necesitas estar. Te pondrá en una buena mentalidad si lo permites. Y como dije, no puedes dejar que esto se prolongue. Tenemos que seguir adelante y atacar esta semana en solo un par de días cortos".

El apoyador Alex Singleton también se sintió aliviado de que el desliz ocurriera en diciembre, no en enero.

"Va a suceder", dijo Singleton. "Esto es la NFL y cuando puedes controlar lo que puedes controlar ahora, quiero decir, no hay nada mejor que una semana corta para dejar atrás las cosas y jugar otro juego. Saquémoslo de nuestro sistema y ganemos dos juegos y la gente puede decir lo que quiera".

Qué funciona

Los cazamariscales de Denver tuvieron cinco capturas más, dando a los Broncos 63 en la temporada y empatando el récord de la franquicia que establecieron la campaña pasada.

El domingo consiguieron capturas John Franklin-Meyers (dos), Riley Moss, Malcolm Roach y D.J. Jones. Pero solo dos de esas capturas llegaron en los últimos tres cuartos y el OLB Nik Bonitto admitió haber jugado mal, diciendo que no estaba preparado para el juego.

"No creo que haya jugado a mi nivel. Siento que podría haber sido mucho mejor. No vine listo para jugar hoy y eso se reflejó en el resto de la defensa".

Necesita ayuda

Los Broncos de repente tuvieron un problema de tacleo junto con su propensión a las penalizaciones, lo que llevó a jugadas explosivas tras jugadas explosivas por parte de los Jaguars, ninguna más desalentadora que la recepción y carrera de 63 yardas de Parker Washington que preparó la recepción de TD de diez yardas de Travis Etienne para dar a los Jaguars una ventaja de dos TD en el tercer cuarto.

El juego enfrentó a los dos equipos más penalizados de la NFL, pero los Jaguars solo fueron sancionados dos veces por 20 yardas, mientras que los Broncos fueron penalizados seis veces por 61 yardas.