Brock Purdy de 49ers queda fuera

El quarterback Brock Purdy quedó oficialmente descartado por tercer partido consecutivo con los 49ers de San Francisco debido a una lesión en un dedo de un pie, y Mac Jones jugará de inicio contra los Falcons de Atlanta.

El entrenador Kyle Shanahan también dijo que el tight end George Kittle regresará después de perderse los últimos cinco juegos por una lesión en el tendón de la corva y que el wide receiver Ricky Pearsall se ausentará de su tercer juego al hilo por una lesión de rodilla.

Purdy inicialmente se lastimó el dedo del pie en el primer partido de la temporada contra Seattle, pero regresó después de perderse dos compromisos. Tuvo dificultades en una derrota contra Jacksonville en la semana cuatro y aún tenía dolor en el dedo.

Ahora estará fuera por quinta vez en seis juegos.

Purdy pudo practicar esta semana de manera limitada y está más cerca de regresar.

"Él pudo salir al campo, lanzar más", dijo Shanahan. "Pienso que definitivamente fue un paso más adelante que la semana pasada. Así que va en la dirección correcta".

Jones tiene un récord de 3-1 como titular de San Francisco y lidera la NFL con 313 yardas por aire por juego esta temporada. Las 1.252 yardas aéreas de Jones son la cifra más alta jamás logradas por un mariscal de campo de San Francisco en sus primeros cuatro inicios con el equipo y la octava más elevada en la historia de la NFL para un jugador en sus primeros cuatro inicios con un equipo.

Adrian Martinez, quien no ha jugado en la NFL, será nuevamente el suplente de Jones, mientras que Purdy se perderá su séptimo juego debido a una lesión en los últimos 14 duelos de San Francisco desde la temporada pasada.

Jones tendrá el beneficio de lanzar por primera vez a Kittle, quien se lesionó en la primera mitad del partido inaugural de la temporada en Seattle. Los Niners esperan que el regreso del tight end proporcione un impulso necesario al juego terrestre con su bloqueo, además de darle a Jones otra opción como receptor de pases.

"George es increíble", dijo Jones. "Obviamente, no he tenido muchas repeticiones con él, pero de alguna manera sí, sólo por observarlo, siendo un fanático desde lejos. Él aporta una gran energía en el grupo y simplemente es George".

Los 49ers aún necesitan activar a Kittle de la lista de lesionados el sábado, pero tienen un lugar abierto en la lista después de colocar al receptor Marquez Valdes-Scantling en la reserva de inhabilitados el viernes por una lesión de pantorrilla.



