Tendrá Purdy una dura prueba ante Seattle

Dos de las peores actuaciones de Brock Purdy en una carrera por lo demás estelar ocurrieron cuando enfrentó a una defensa coordinada por Mike Macdonald.

Ahora tendrá otra oportunidad contra una defensiva de Macdonald gracias a uno de sus momentos más memorables, al liderar la remontada de unos mermados 49ers de San Francisco para vencer a los Eagles de Filadelfia en el duelo de comodín.

Los 49ers (13-5) enfrentarán a Seattle (14-3) el sábado por la noche en la ronda divisional, dos semanas después de que los Seahawks aseguraron el título de la división al detener a Purdy y la ofensiva de San Francisco para imponerse por 13-3.

"Él simplemente hace un buen trabajo haciendo que el mariscal de campo tenga que ganarse todo", dijo Purdy. "Siento que no hay muchas jugadas fáciles ahí afuera. Tienes que jugar como mariscal de campo durante cuatro cuartos, ser inteligente con el balón y realmente pasar por tus progresiones. Luego, además de eso, el frente, cómo entrenan al frente con la presión en la bolsa, jugando bastante profundo a corto en muchas cosas y no permitiéndote tener muchas jugadas explosivas en general. Tienes que ganarte cada yarda".

¿Cómo ha sido el rendimiento de Brock Purdy ante Macdonald?

Esta será la quinta vez que Purdy y los 49ers enfrenten a una defensa dirigida por Macdonald. La primera fue en la noche de Navidad de 2023 cuando Purdy lanzó cuatro intercepciones, la peor marca de su carrera, en una derrota por 33-19 ante Baltimore cuando Macdonald era el coordinador defensivo de los Ravens.

Macdonald convirtió ese éxito en Baltimore en un empleo como entrenador en jefe de Seattle a partir de 2024, pactando dos enfrentamientos cada temporada contra los 49ers.

Purdy sacó la mejor parte del primer enfrentamiento, cuando lanzó tres pases de touchdown en una victoria por 36-24 la temporada pasada en Seattle. Pero los Seahawks ganaron la revancha en 2024, permitiéndole sólo 17 unidades a los Niners.

Seattle recibió apenas 20 puntos en los dos duelos de esta temporada, donde los Seahawks han podido frenar el juego terrestre de San Francisco mientras juegan principalmente con defensa nickel con dos profundos para reducir los pases largos.

Purdy se sobrepuso a dos intercepciones en el primer partido de la temporada para liderar una remontada en el último cuarto y ganar 17-13, pero sólo logró 127 yardas por pase en la revancha en la Semana 18.

Detalles del enfrentamiento entre 49ers y Seahawks en playoffs

En cinco enfrentamientos en su carrera, Purdy tiene un índice de pasador de 79,7 con seis pases de touchdown y ocho intercepciones.

"Es un gran desafío, pero el desafío es para nosotros", dijo el coordinador ofensivo Klay Kubiak. "Tenemos que correr mejor con el balón; tenemos que ser mejores en tercera oportunidad para tener más oportunidades de correr".

Purdy ha tenido un buen desempeño en la postemporada y tiene la oportunidad de convertirse en el sexto jugador en la historia con al menos cinco duelos de playoffs consecutivos con 250 o más yardas por pase y un touchdown.