Baja en reventa precios de los boletos del Super Bowl

Phoenix, Estados Unidos.- La respuesta no ha sido la esperada por los revendedores en el Super Bowl LVII.

A un día de arrancar el Súper Tazón el precio de los tickets en reventa sufrieron una importante baja, casi del 40 por ciento.

Hace dos semanas que se supo que Eagles y Chiefs serían los protagonistas, los boletos más económicos comenzaron a venderse en alrededor de 5 mil 500 billetes verdes, y este fin de semana se podían encontrar en 3 mi 200, eso sí, ubicados en la parte más alta del State Farm de Glendale, Arizona.

"No se está vendiendo cómo se pensaba, así es esto", dijo A. Rosquero, uno revendedor que reside en Los Ángeles y maneja todo tipo de eventos deportivos. "La economía no está bien, y ya se notó, bajaron mucho. Si hubiera llevado 49ers o Dallas no estarían en menos de 5 mil dólares".

Se espera que horas previó al arranque del partido se mantengan esos precios o incluso bajen un poco más. La página de NFL y Ticketmaster manejan los mismos precios al igual que otras de reventa como Seat Geek y StubHub.

"Vamos a esperarnos un día mas ojalá sigan bajando. Tenemos un par de boletos, nos costaron 5 mil cada uno, pero viene más familia, así que a esperar", reveló Ronald Reeves, un aficionado que viajo desde Kansas City para ver el duelo.

EN PICADA

El precio de las entradas para las secciones esquinadas de la parte más alta del estadio bajaron casi a la mitad en 14 días.

Fecha Costo por boleto

29 de enero $6,200 dólares

3 de febrero $5,500 dólares

7 de febrero $4,400 dólares

9 de febrero $3,800 dólares

11 de febrero $3,250 dólares

Nota: A los precios hay que aumentarle impuestos y cargos por servicio.