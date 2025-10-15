¿Cuándo y dónde ver la semana 7 de la NFL?No te pierdas los 12 partidos del domingo, incluyendo los enfrentamientos entre Rams y Jaguars, Eagles y Vikings, Raiders y Chiefs, Colts y Chargers, y más.
Este jueves comienza la semana 7 de la NFL con el clásico divisional entre los Bengals de Cincinnati y los Steelers de Pittsburgh en el estadio Paycor, hogar de los bengalíes. En el atractivo duelo de veteranos entre Aaron Rodgers y Joe Flacco, se abrirá el telón a una nueva jornada en la mejor liga de futbol americano en el mundo.
El domingo habrá 12 partidos donde destacan los cruces entre Rams y Jaguars, Eagles y Vikings, Raiders y Chiefs, que buscarán su primera semana con récord ganador de la temporada, Colts y Chargers y el cruce entre Commanders y Cowboys.
El lunes habrá doble cartelera con la visita de los Buccaneers de Tampa Bay a Detroit para enfrentar a los Lions y el cruce entre los Texans de Houston y los Seahawks de Seattle.
A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de la semana 7 en la NFL.
¿Cuándo y dónde ver la semana 7 de la NFL en vivo?
Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers
• Día: Jueves 16 de octubre
• Hora: 18:15 horas
• Transmisión: FOX Sports
Los Ángeles Rams vs Jacksonville Jaguars
• Día: Domingo 19 de octubre
• Hora: 7:30 horas
• Transmisión: NFL Game Pass
New Orleans Saints vs Chicago Bears
• Día: Domingo 19 de octubre
• Hora: 11:00 horas
• Transmisión: NFL Game Pass
Miami Dolphins vs Cleveland Browns
• Día: Domingo 19 de octubre
• Hora: 11:00 horas
• Transmisión: NFL Game Pass
Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs
• Día: Domingo 19 de octubre
• Hora: 11:00 horas
• Transmisión: ViX
Philadelphia Eagles vs Minnesota Vikings
• Día: Domingo 19 de octubre
• Hora: 11:00 horas
• Transmisión: FOX Sports
Carolina Panthers vs New York Jets
• Día: Domingo 19 de octubre
• Hora: 11:00 horas
• Transmisión: NFL Game Pass
New England Patriots vs Tennessee Titans
• Día: Domingo 19 de octubre
• Hora: 11:00 horas
• Transmisión: FOX Sports
New York Giants vs Denver Broncos
• Día: Domingo 19 de octubre
• Hora: 14:05 horas
• Transmisión: NFL Game Pass
Indianapolis Colts vs Los Ángeles Chargers
• Día: Domingo 19 de octubre
• Hora: 14:05 horas
• Transmisión: FOX Sports
Green Bay Packers vs Arizona Cardinals
• Día: Domingo 19 de octubre
• Hora: 14:05 horas
• Transmisión: FOX Sports
Washington Commanders vs Dallas Cowboys
• Día: Domingo 19 de octubre
• Hora: 14:05 horas
• Transmisión: Canal 5
Atlanta Falcons vs San Francisco 49ers
• Día: Domingo 19 de octubre
• Hora: 18:20 horas
• Transmisión: ESPN y Disney++
Tampa Bay Buccaneers vs Detroit Lions
• Día: Lunes 20 de octubre
• Hora: 17:00 horas
• Transmisión: ESPN y Disney++
Houston Texans vs Seattle Seahawks
• Día: Lunes 20 de octubre
• Hora: 20:00 horas
• Transmisión: ESPN y Disney++
