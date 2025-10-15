Este jueves comienza la semana 7 de la NFL con el clásico divisional entre los Bengals de Cincinnati y los Steelers de Pittsburgh en el estadio Paycor, hogar de los bengalíes. En el atractivo duelo de veteranos entre Aaron Rodgers y Joe Flacco, se abrirá el telón a una nueva jornada en la mejor liga de futbol americano en el mundo.

El domingo habrá 12 partidos donde destacan los cruces entre Rams y Jaguars, Eagles y Vikings, Raiders y Chiefs, que buscarán su primera semana con récord ganador de la temporada, Colts y Chargers y el cruce entre Commanders y Cowboys.

El lunes habrá doble cartelera con la visita de los Buccaneers de Tampa Bay a Detroit para enfrentar a los Lions y el cruce entre los Texans de Houston y los Seahawks de Seattle.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de la semana 7 en la NFL.

¿Cuándo y dónde ver la semana 7 de la NFL en vivo?

Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers

• Día: Jueves 16 de octubre

• Hora: 18:15 horas

• Transmisión: FOX Sports

Los Ángeles Rams vs Jacksonville Jaguars

• Día: Domingo 19 de octubre

• Hora: 7:30 horas

• Transmisión: NFL Game Pass

New Orleans Saints vs Chicago Bears

• Día: Domingo 19 de octubre

• Hora: 11:00 horas

• Transmisión: NFL Game Pass

Miami Dolphins vs Cleveland Browns

• Día: Domingo 19 de octubre

• Hora: 11:00 horas

• Transmisión: NFL Game Pass

Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs

• Día: Domingo 19 de octubre

• Hora: 11:00 horas

• Transmisión: ViX

Philadelphia Eagles vs Minnesota Vikings

• Día: Domingo 19 de octubre

• Hora: 11:00 horas

• Transmisión: FOX Sports

Carolina Panthers vs New York Jets

• Día: Domingo 19 de octubre

• Hora: 11:00 horas

• Transmisión: NFL Game Pass

New England Patriots vs Tennessee Titans

• Día: Domingo 19 de octubre

• Hora: 11:00 horas

• Transmisión: FOX Sports

New York Giants vs Denver Broncos

• Día: Domingo 19 de octubre

• Hora: 14:05 horas

• Transmisión: NFL Game Pass

Indianapolis Colts vs Los Ángeles Chargers

• Día: Domingo 19 de octubre

• Hora: 14:05 horas

• Transmisión: FOX Sports

Green Bay Packers vs Arizona Cardinals

• Día: Domingo 19 de octubre

• Hora: 14:05 horas

• Transmisión: FOX Sports

Washington Commanders vs Dallas Cowboys

• Día: Domingo 19 de octubre

• Hora: 14:05 horas

• Transmisión: Canal 5

Atlanta Falcons vs San Francisco 49ers

• Día: Domingo 19 de octubre

• Hora: 18:20 horas

• Transmisión: ESPN y Disney++

Tampa Bay Buccaneers vs Detroit Lions

• Día: Lunes 20 de octubre

• Hora: 17:00 horas

• Transmisión: ESPN y Disney++

Houston Texans vs Seattle Seahawks

• Día: Lunes 20 de octubre

• Hora: 20:00 horas

• Transmisión: ESPN y Disney++

