Osos mejora a 7-3 con triunfo

El regreso de kickoff de 56 yardas de Devin Duvernay en el último minuto para Chicago preparó a Cairo Santos para su cuarto gol de campo del juego, uno de 48 yardas cuando el tiempo expiró, para llevar a los Bears a superar 19-17 a Minnesota después de que los Vikings anotaran el touchdown de la ventaja con 50 segundos restantes.

¿Qué ocurrió?

En un emocionante final, Devin Duvernay destacó con un regreso de kickoff que fue crucial para la victoria de los Bears. Este regreso permitió que Cairo Santos se posicionara para ejecutar un gol de campo decisivo, logrando así un triunfo que parecía complicado tras el avance de los Vikings.

¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?

Los jugadores de Chicago celebraron la victoria, destacando la importancia del trabajo en equipo. Cairo Santos, al finalizar el partido, mencionó que cada punto cuenta y que el esfuerzo de todos fue fundamental para alcanzar este resultado. Por su parte, los Vikings lamentaron la oportunidad perdida, tras haber tomado la delantera en los últimos minutos.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

La victoria de los Bears no solo les otorga un impulso en la NFL, sino que también resalta la capacidad de sus jugadores para manejar la presión en momentos críticos. Este tipo de actuaciones puede ser determinante en la búsqueda de un lugar en los playoffs.