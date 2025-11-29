Los osos hilan 5ta victoria

Jugar como un candidato al título les sienta bien a estos Bears. Kyle Monangai corrió para 130 yardas y un touchdown, D´Andre Swift añadió 125 yardas por la misma vía y aportó otra anotación. Los Bears terminaron con 281 yardas por tierra para ganar su quinto partido consecutivo al superar el viernes 24-15 a los tambaleantes Eagles de Filadelfia.

¿Qué ocurrió?

Los Bears demostraron su capacidad ofensiva en el partido, con una destacada actuación de Monangai y Swift. Este triunfo es crucial en su búsqueda por el título, consolidando su racha de victorias. Filadelfia, por su parte, sigue enfrentando dificultades en la temporada.

¿Cuál es el impacto de esta victoria?

Con esta victoria, los Bears se posicionan como serios contendientes en la liga. La combinación de un juego terrestre efectivo y una defensa sólida ha sido clave para su éxito reciente. Los Eagles, en cambio, deberán replantear su estrategia para mejorar en los próximos encuentros.