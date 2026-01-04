¡Continúan en la lucha!

Baker Mayfield y los Buccaneers de Tampa Bay se encuentran en la incómoda posición de apoyar a los Saints de Nueva Orleans. Los Panthers de Carolina están alentando por su parte a los Falcons de Atlanta.

El campeón de la División Sur de la Conferencia Nacional tendrá una foja deficitaria y se coronará mientras mira un partido por televisión.

Mayfield lanzó un pase de touchdown a Cade Otton, Chase McLaughlin pateó tres goles de campo y los Buccaneers evitaron la eliminación con una desordenada victoria 16-14 sobre los Panthers de Carolina en un encuentro disputado bajo la lluvia.

Los Buccaneers (8-9) necesitan que Nueva Orleans (6-10) derrote a Atlanta (7-9) o rescate al menos un empate el domingo, para asegurar un quinto título consecutivo del Sur.

Si los Falcons ganan, los Panthers (8-9) asegurarán su primer campeonato de división desde hace 10 años, cuando el entrenador Ron Rivera y el mariscal de campo Cam Newton los llevaron a un récord de 15-1 y una aparición en el Super Bowl.

Los Buccaneers tienen a su favor el criterio de desempate entre dos conjuntos sobre los Panthers. Pero Carolina tiene los números a su favor entre tres equipos si Atlanta también termina 8-9.

"Nunca pensé que vería el día en que apoyaría a los Saints", dijo el veterano apoyador de los Bucs, Lavonte David.

Antes de que los Buccaneers se enfrentaran a Nueva Orleans en octubre, Mayfield acusó a los Saints de juego sucio y dijo: "no me gustan".

Ahora, las esperanzas de playoffs de Tampa Bay dependen de que los Saints se impongan en casa de los Falcons el domingo.

"Un empate todavía nos clasifica", dijo Mayfield con una sonrisa.

El entrenador de los Bucs, Todd Bowles, planea ver el partido en casa. Mayfield dijo que algunos jugadores podrían organizar una fiesta para ver el encuentro.

"Creo que todos estaremos al borde de nuestros asientos", dijo el entrenador de los Panthers, Dave Canales. "Esperamos que los Falcons lo logren, pero al mismo tiempo, al menos tenemos esa esperanza. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y asegurarnos de que en estos momentos de campeonato juguemos lo mejor posible".

Los Buccaneers estaban 0-8 en encuentros donde Mayfield había visto interceptado un pase. Esta vez se sobrepusieron a su novena selección en los últimos ocho duelos.

"Fue una actuación valiente", dijo Bowles. "Nos dimos una oportunidad. Es todo lo que podemos pedir".

Después de que el intento de gol de campo de 38 yardas de McLaughlin fue bloqueado con poco más de cinco minutos restantes, Carolina se acercó 16-14 mediante un pase de touchdown de ocho yardas de Bryce Young a Jalen Coker con 2:27 minutos por jugar.

Mayfield lanzó un pase corto a Otton para una ganancia de 20 yardas en tercera y cuatro, lo cual extendió la serie de Tampa Bay y consumió más tiempo. Los Panthers recuperaron el balón en su yarda tres con 18 segundos y sin tiempos muertos restantes. El duelo terminó en una serie desesperada de laterales que resultó en un balón suelto.

Mayfield conectó con Otton un pase de touchdown de 18 yardas para una ventaja de 7-0. Los Bucs anotaron un touchdown en su serie inicial por tercer duelo consecutivo. Fue el primer touchdown de Otton en la temporada.

En desventaja por 10-0, los Panthers convirtieron una intercepción de Christian Rozeboom en una anotación rápida. Rozeboom devolvió la intercepción 20 yardas hasta la yarda 19 de Tampa Bay. Young completó con Tommy Tremble un pase de touchdown de ocho yardas para reducir la diferencia a 10-7.

Jacob Parrish interceptó un envío de Young al final de la primera mitad y los Buccaneers consiguieron un gol de campo de 36 yardas de McLaughlin para tomar una ventaja de 13-7 al medio tiempo.

McLaughlin pateó un gol de campo de 48 yardas al inicio del cuarto para extender la ventaja de Tampa Bay.

Ryan Fitzgerald de Carolina falló un intento de gol de campo de 54 yardas al inicio del tercer periodo.

Mayfield completó sus primeros seis pases antes de fallar en un lanzamiento cruzado de 13 yardas a Payne Durham, quien estaba completamente solo en la zona de anotación.

GANAN HALCONES MARINOS

49ERS DE SAN FRANCISCO SE QUEDÓ CORTO

Los San Francisco 49ers (12 -5) dejaron ir la posibilidad de coronarse en el Oeste de la Conferencia Nacional. Los Seattle Seahawks (14-3) se metieron a la bahía para plantear un juego físico que terminaron definiendo con su defensiva en el último cuarto, para firmar su victoria número 14 en la última semana de la temporada regular (13-3). Fue en el minuto 10 del último cuarto cuando Christian McCaffrey, considerado el mejor jugador de los Niners, soltó el balón en zona de anotación, para que el defensivo Drake Thomas interceptara el ovoide, y con ello, acabara con las aspiraciones de San Francisco para remontar en el partido. Esta situación le abrió la posibilidad a Sam Darnold para manejar los últimos minutos con ataque terrestre; con un backfield en donde Kenneth Walker III y Zach Charbonnet corrieron para 97 y 74 yardas terrestres respectivamente. Con este resultado, Seattle se convirtió en el sembrado número uno en la Conferencia Nacional, con lo cual, garantizan descanso la primera semana de Play-Offs, además de recibir todos los partidos en casa. En tanto San Francisco depende del resultado de los Rams para conocer su lugar en la postemporada.

POR EL ÚLTIMO BOLETO

Steelers de Pittsburgh (9-7) y Ravens de Baltimore (8-8) se enfrentan en el que promete ser una batalla que será recordada por muchos años.

Esta vez hay mucho más en juego que el orgullo, ya que van a luchar por el último boleto de la Conferencia Americana a playoffs y el título divisional del Norte.

Es ganar o morir. Irse de vacaciones o empezar el año con la ilusión de llegar al Super Bowl. En el último partido de la temporada y con los reflectores sobre ellos, Baltimore y Pittsburgh van a escribir un nuevo capítulo histórico en su rivalidad.

Los Steelers vienen de perder contra los Browns de Cleveland, pero en su casa y, con su gente, buscan repetir la victoria de la semana 14, donde Aaron Rodgers brilló con 284 yardas, un pase de anotación y un touchdown vía terrestre.

Por su parte, los dirigidos por John Harbaugh tienen la confianza al máximo después de aplastar a los Packers de Green Bay en el mítico Lambeau Field, con Derrick Henry como figura del equipo después de 36 acarreos para 216 yardas y 4 anotaciones la semana pasada. Ahora, van por su segunda victoria al hilo y al final de una temporada que parecía perdida, quieren sellar

