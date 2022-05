Anuncian rol de juegos de Semana 1 de la NFL

Los Vaqueros de Dallas recibirán el domingo 11 de septiembre a Tom Brady y los Bucaneros de Tampa Bay en el arranque de la campaña regular de la NFL.

La temporada 2022 dará inicio el jueves 8 de septiembre con la visita de los Bills de Búfalo a la casa de los actuales campeones de la Liga, los Carneros de Los Ángeles.

El primer Lunes por la Noche será la visita de los Broncos de Denver a los Halcones Marinos, un partido con mucho morbo, pues Russell Wilson visitará su ex casa.

En un clásico de la AFC, el mismo domingo 11 los Patriotas de Nueva Inglaterra visitarán a los Delfines de Miami, ambos equipos que se armaron bien en la agencia libre.

Los otros duelos serán: Santos vs Atlanta, Cleveland vs. Panteras, 49ers vs Chicago, Pittsburgh vs Cincinnati, Indianapolis vs. Texanos, Filadelfia vs. Detroit, Baltimore vs. Jets, Jaguares vs. Washington, Kansas City vs. Arizona, Packers vs Minnesota, Raiders vs. Cargadores y Gigantes vs. Titanes.