Águilas, listos para enfrentar a ´Niners´

Brandon Graham acababa de defender la decisión del entrenador Nick Sirianni de elegir darles descanso a sus titulares en lugar de hacerlos jugar en un partido que decidía la clasificación —una derrota ante Washington que le costó a los Eagles el puesto número dos en la Conferencia Nacional— cuando le informaron que San Francisco estaba en el horizonte en el inicio de los playoffs.

"¿Oh? ¿Eso es lo que tenemos?", preguntó Graham. "¿Sabes qué? Eso está bien. Sabemos que vamos a tener que enfrentarnos a todos, a quien sea que veamos".

En otras palabras, en casa o fuera, los campeones defensores del Super Bowl, los Eagles, están listos para jugar contra cualquier equipo en cualquier lugar.

Jalen Hurts, Saquon Barkley, A.J. Brown, Graham y la mayoría de los jugadores de los Eagles están cargados de experiencia en grandes partidos —de hecho, Graham tiene dos anillos de Super Bowl— y los Eagles han demostrado ser guerreros como visitantes tanto en la temporada regular como en los playoffs.

Sin embargo, la decisión de Sirianni de jugar con los suplentes no solo salió mal en el momento en que los Eagles perdieron ante los Commanders y Detroit venció a Chicago, sino que es justo preguntarse si la semana de descanso casera realmente valió la pena una vez que los Eagles perdieron la oportunidad de albergar al menos dos partidos en los playoffs.

"Tengo que hacer lo que creo que es mejor para el equipo de cara al futuro, y eso es lo que hice", dijo Sirianni.

Se reduce a un solo partido en casa garantizado para los Eagles, el domingo contra los 49ers. Si sobreviven a ese, los Eagles podrían enfrentar un juego divisional en Chicago y un juego por el título de la NFC en Seattle.

¿Crees que la ventaja de la localía y la clasificación no importan?

Los Eagles ganaron tres partidos de playoffs en casa la temporada pasada para llegar al Super Bowl. Solo cinco equipos clasificados en el puesto número tres han jugado alguna vez por el campeonato de la NFL y ninguno de la NFC desde Carolina en 2003.

La otra pregunta justa es esta: ¿Cuánto más difícil sería repetir el título si Hurts o Barkley o Cooper DeJean se hubieran perdido por lesión contra Washington?

Considera esto: Los Bears eran solo favoritos por uno punto, según BetMGM Sportsbook, a partir del lunes para ganar en casa contra los Packers, clasificados en el séptimo lugar. Entonces, ¿cuánto vale realmente ese partido en casa para los Bears?

La respuesta final no se decidirá hasta que termine la temporada de los Eagles.

Y si ganan el Super Bowl, bueno, no sucederá en Filadelfia de todos modos.

Está funcionando

Brown y DeVonta Smith pasaron por tramos difíciles para superar cada uno las 1.000 yardas de recepción.

Smith (máximo del equipo con 1.008 yardas de recepción) y Brown (1.003) son el único dúo de receptores en la historia de la franquicia en producir cada uno más de 1.000 yardas de recepción en la misma temporada (2022, 2023 y 2025).

Necesita ayuda

Los Eagles podrían estar en problemas si necesitan depender de los suplentes en la postemporada.

A excepción del corredor Tank Bigsby, el resto de los suplentes no estuvo a la altura del momento y tuvo malos partidos en el final. Tanner McKee acalló a los críticos que querían que reemplazara a Hurts cuando los Eagles perdieron tres partidos seguidos y el esquinero Kelee Ringo fue sancionado por una interferencia de pase tardía que ayudó a la serie de empate de los Commanders.

¿Nick Foles sigue disponible?



