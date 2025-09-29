¡Paliza en Arrowhead!

Los Kansas City Chiefs se están volviendo más saludables, profundos y dinámicos a medida que avanza la temporada.

¿Los Ravens de Baltimore? Prácticamente lo contrario de todo eso.

Patrick Mahomes lanzó para 270 yardas y cuatro touchdowns en una actuación que recordó a sus mejores tiempos, y los Chiefs se aprovecharon de un equipo de los Ravens que al final del partido carecía de siete titulares defensivos, sin mencionar al quarterback Lamar Jackson, quien tuvo que salir con una lesión en el tendón de la corva, para una victoria de 37-20 en un enfrentamiento de gigantes de la AFC desesperados por un triunfo.

Cuatro jugadores diferentes atraparon pases de touchdown para los Chiefs, mientras que Xavier Worthy regresó de una lesión en el hombro para atrapar cinco pases para 83 yardas, encendiendo una ofensiva de Kansas City que había estado luchando por encontrar su ritmo durante las primeras tres semanas.

"Hemos estado cometiendo pequeños errores aquí y allá y eso causa frustración", dijo Mahomes, "pero hemos estado aprendiendo de ellos. Estoy orgulloso de los muchachos por la forma en que han respondido, mejorando cada semana".

Los Chiefs (2-2) construyeron una ventaja de 20-10 al medio tiempo contra Baltimore antes de avanzar hacia su séptima victoria en los últimos ocho encuentros. La última vez que los Ravens (1-3) los vencieron fue en septiembre de 2021, y su victoria anterior en Kansas City fue el 7 de octubre de 2021.

Jackson lanzó para 147 yardas con un touchdown y su primera intercepción de la temporada antes de lesionarse el tendón de la corva a mitad del tercer cuarto, aunque para ese momento el juego ya estaba prácticamente decidido. Cooper Rush jugó el resto del camino para los Ravens, quienes de repente se encuentran en una situación desesperada apenas a un mes del inicio de la temporada.

Solo cinco equipos en la era de playoffs de 14 equipos han comenzado 1-3 y han llegado a la postemporada.

"Estoy preocupado, pero no abrumado por ello. Tres derrotas probablemente ante tres de los mejores equipos de la liga", dijo el entrenador de los Ravens, John Harbaugh, quien explicó que Jackson sufrió una distensión en el tendón de la corva y será evaluado más a fondo el lunes.

"Tenemos que ganar el próximo juego, y luego, una vez que ganes el próximo juego, entonces tienes la oportunidad de comenzar a acumular algunas victorias".

Derrick Henry terminó con solo ocho acarreos para 42 yardas. Justice Hill tuvo una carrera de touchdown de 71 yardas al final. De lo contrario, los Chiefs detuvieron a una ofensiva de Baltimore que había anotado un récord de la NFL de 111 puntos en las primeras tres semanas.

"Fue un gran paso adelante para nosotros", dijo el tackle defensivo de los Chiefs, Chris Jones, quien voló de regreso de un funeral familiar en Mississippi el domingo, y cuyo escolta policial lo llevó al Arrowhead Stadium con unos 20 minutos antes del inicio.

NFL / SEMANA 4

Vikings 21-24 Steelers

Commanders 27-34 Falcons

Saints 19-31 Bills

Browns 10-34 Lions

Panthers 13-42 Patriots

Chargers 18-21 Giants

Eagles 31-25 Buccaneers

Titans 0-26 Texans

Colts 20-27 Rams

Jaguars 26-21 49ers

Ravens 20-37 Chiefs

Bears 25-24 Raiders

PARA HOY

Jets VS Dolphins

6:15 PM

Bengals VS Broncos

7:15 PM