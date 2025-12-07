Los Acereros visitan Baltimore por el liderato

No hay tiempo para lamentos en el campamento de los Pittsburgh Steelers. La derrota de la semana pasada ante Buffalo los dejó con un sabor amargo de boca, sobre todo porque no pudieron aprovechar la derrota de los Baltimore Ravens para irse con ventaja como líder en su división.

El título del Norte de la Conferencia Americana está en el aire, con los "Acereros" y los Cuervos empatados con seis victorias. Por ello, este juego de la semana 14 de la NFL podría encaminar al próximo campeón faltando cuatro juegos para que finalice la temporada regular.

El regreso de Aaron Rodgers no supuso ni un envión anímico, y mucho menos un impacto positivo dentro del equipo. La semana pasada durante el encuentro ante los Bills, el veterano mariscal de campo solo registró 10 de 21 pases completos para 117 yardas aéreas, siendo una de las actuaciones más limitadas que ha tenido desde principio de temporada.

Para este encuentro, gran parte de la responsabilidad se centrará en lo que pueda hacer la defensiva, ante un Lamar Jackson que desde que regresó a la NFL no ha alcanzado su mejor nivel.

Por su puesto, cuando se habla de enfrentamientos entre Steelers y Baltimore, no se puede dejar de lado la rivalidad que existe entre dos de los rostros más longevos que representan a los entrenadores en jefe dentro de la NFL como Mike Tomlin y John Harbaugh.

NFL / SEMANA 14

Seahawks Vs Falcons

12:00 PM

Bengals Vs Bills

12:00 PM

Titans Vs Browns

12:00 PM

Commanders Vs Vikings

12:00 PM

Dolphins Vs Jets

12:00 PM

Saints Vs Buccaneers

12:00 PM

Colts Vs Jaguars

12:00 PM

Steelers Vs Ravens

12:00 PM

Broncos Vs Raiders

3:05 PM

Bears Vs Packers

3:25 PM

Rams Vs Cardinals

3:25 PM

Texans Vs Chiefs

7:20 PM