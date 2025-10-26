Se topa Rodgers con ´sus Packers´Jordan Love, el nuevo quarterback de los Packers, busca demostrar su valía ante los Steelers.
Más allá de que ambos equipos lideran su división en sus respectivas conferencias, el juego estelar de este domingo por la noche entre los Steelers de Pittsburgh (4-2) y los Packers de Green Bay (4-1-1), en el Acrisure Stadium, estará marcado por el primer enfrentamiento de Aaron Rodgers con su exequipo desde su salida en 2022.
Cuando Rodgers venció a los Steelers de Pittsburgh y ganó el Super Bowl XLV en 2011 como quarterback de los Packers de Green Bay, Jordan Love tenía apenas 13 años. Nueve años más tarde, el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL se convirtió en el "padre adoptivo" del nuevo quarterback de los queseros tras ser seleccionado el puesto 26 de la primera ronda del Draft de 2020.
Love hizo su debut como profesional un año más tarde contra los Saints de Nueva Orleans entrando en el último cuarto en sustitución de Rodgers. Ahora, será el momento de ver si el alumno puede superar al maestro.
Los Packers tienen mejor ofensiva y defensiva que los Steelers. Sin embargo, el factor emocional no es medible y aun así jugará un rol crucial en este partido. En la antesala del emotivo encuentro, el quarterback de 41 años reveló que "mi carrera en el futbol americano comienza y terminará algún día con Green Bay".
NFL / SEMANA 8
Miami vs Atlanta
12:00 / Sky Sports
Chicago vs Baltimore
12:00 / Sky Sports
Buffalo vs Carolina
12:00 / VIX Premium
NY Jets vs Cincinnati
12:00 / Sky Sports
San Francisco vs Houston ...
12:00 / Fox Sports 2
Cleveland vs N. Inglaterra
12:00 / Sky Sports
Ny Giants vs Filadelfia
12:00 / Fox Sports
Tampa Bay vs N. Orleans
15:05 / Canal 9
Dallas vs Denver
15:25 / Fox Sports
Tennessee vs Indianapolis
15:25 / Fox Sports 2