49ers visitan a Rams

La lucha por el liderato en el Oeste de la Conferencia Nacional está al rojo vivo y, en el primer juego de la Semana 5 en la NFL, los 49ers de San Francisco visitarán hoy, 7:15 PM, a los Rams de Los Ángeles.

Con récord de 3-1, ambos comparten el primer lugar con los Seahawks de Seattle.

Para los 49ers, el panorama no luce sencillo, ya que están convertidos en un hospital con las bajas confirmadas de George Kittle, Brandon Aiyuk, Nick Bosa, Jauan Jennings, Ricky Pearsall, Jordan Watkins, Robert Beal Jr. y su quarterback, Brock Purdy. Por si fuera poco, el liniero defensivo novato C. J. West está en duda.

Los controles los tomará Mac Jones, quien tiene récord de 2-0 como titular y, aunque ya sufrió una intercepción en el duelo contra los Cardinals de Arizona, ha lanzado para 563 yardas por aire y cuatro pases de anotación.

Para el equipo dirigido por Kyle Shanahan, las esperanzas están puestas en su corredor Christian McCaffrey, quien ha sido un factor por aire, con 305 yardas y dos touchdowns, aunque buscan explotar su juego terrestre, marcado por 225 yardas y sin anotaciones.

Enfrente estarán los Rams de Sean McVay.