En busca del premio mayor

Los 49ers de San Francisco (11-4) y los Bears de Chicago (11-4) ya están clasificados a Playoffs, pero ambos buscan ser el primer sembrado en la Conferencia Nacional.

Chicago, el gran Caballo Negro de la temporada y líder en el Norte de la Nacional, busca amarrar el título divisional por primera vez desde 2018, mientras San Francisco, segundo lugar del Oeste en la NFC, enfrenta la posibilidad de jugar toda la postemporada como local, incluido el Super Bowl. Para eso, primero debe ganar sus últimos dos partidos.

A pesar de lidiar con un sinfín de lesiones, Kyle Shanahan ha manejado a la perfección su plantilla y el equipo parece haber encontrado su mejor versión rumbo a la parte más importante de la temporada.

Los 49ers vienen de una contundente victoria contra los Colts de Indianapolis y Brock Purdy, en su mejor momento, firmó una excelente actuación, con cinco pases de anotación; sin embargo, para este encuentro, dos estrellas (George Kittle y Ricky Pearsall) están en duda.

Enfrente estarán los Bears de Ben Johnson, quien imprimió una identidad clara en su equipo, el cual ha explotado el juego terrestre. A dos semanas del final de la temporada regular, Chicago presume la segunda mejor ofensiva en yardas por acarreo en toda la NFL.

