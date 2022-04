Zlatan Ibrahimovic analiza ya el retiro

Suecia con Zlatan, no pudo calificar al Mundial de Qatar 2022.

Según reporta el diario italiano La Gazzetta dello Sport, el delantero sueco analiza colgar los botines al final de la presente temporada, en la cual aspira a ganar la Serie A con el Milán.

Ibrahimovic termina contrato rossoneri a mediados de 2022 y ya no lo extendería. Sí tenía contemplado hacerlo si Suecia calificaba al Mundial de Qatar, algo que al final no pasó al quedar eliminados a manos de Portugal en el repechaje europeo.

En esta temporada suma 23 partidos entre Champions League y Serie A, 12 de ellos como titular, juegos en los que acumula 8 goles y 2 asistencias.

Esta campaña ha batallado con las lesiones.

Hace poco, Zlatan dijo buscaría jugar hasta donde pudiera.

"El futuro está por escribir. Yo no hago planes. Vamos a ver qué pasa. No quiero arrepentirme de dejar el futbol y luego decir que podría seguir jugando al futbol, porque entonces me arrepentiría el resto de mi vida al ver que podría haber seguido. Quiero jugar todo el tiempo que pueda. La realidad es que jugaré hasta que vea que alguien es mejor que yo, así que seguiré jugando", mencionó.

También declaró que el retiro le daba pánico.

"Tengo ese pequeño miedo sobre qué va a pasar después. Sé que tendría otras posibilidades, que voy a tener muchas ofertas. Pero esta adrenalina que tengo sobre el césped no la encontraré en ningún sitio. Por eso tengo ese pánico. Voy a continuar mientras sea posible y disfrutar.

"Veremos cómo estoy, mientras pueda jugar, a ver qué pasa con el Milán también. Pero no es una cuestión de ego: no quiero decirme un día que podría haber seguido jugando. Primero tengo que estar sano y sentirme bien, porque cuando me siento bien todavía puedo jugar a un alto nivel. Esto se aplica tanto a la selección como al Milan", aseguró a finales de marzo.