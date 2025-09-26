Zayu el jaguar será la mascota mundialista

La FIFA desveló la identidad de las mascotas oficiales del Mundial del 2026 y, sí, un jaguar de nombre Zayu representará a México.

Canadá tendrá como mascota al alce Maple, mientras que Estados Unidos al águila americana Clutch.

En la estrategia para conectar con las nuevas generaciones, todos esos personajes formarán parte de un videojuego interactivo llamado FIFA Heroes.

"Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero.

"Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del futbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En FIFA Heroes, se informó, los jugadores podrán formar equipos con las mascotas oficiales de distintas ediciones del Mundial.

No se especificó qué personajes estarán disponibles. Las mascotas han sido un elemento característico de cada Copa del Mundo a partir de 1966.

No solo eso, en el videojuego también se incluirán a leyendas del futbol y personajes de series y películas populares.

En 2026 estará disponible para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox.



