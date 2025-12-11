Real Madrid cae ante ´ManCity´

El Real Madrid dio señales de mejoría, pero igual sucumbió el miércoles 2-1 ante el Manchester City en la Liga de Campeones, una derrota que mantiene las sensaciones negativas que atenazan al técnico Xabi Alonso.

Sin Kylian Mbappé por una lesión muscular, el Madrid se adelantó en su estadio Santiago Bernabéu gracias al gol de Rodrygo Goes a los 28 minutos, pero el City le dio la vuelta con los tantos de Nico O´Reilly a los 35 y Erling Haaland de penal a los 43.

La antesala del encuentro estuvo marcada por informes de prensa de que Alonso ha perdido el control del vestuario. Es probable que sea foco de conjeturas sobre su continuidad tras la última derrota. El Madrid ha rescatado apenas dos triunfos en ocho partidos y ha hilado derrotas en casa.

Hubo abucheos dentro del Bernabéu al final del partido.

"Sabemos que es un momento difícil para nosotros y para el entrenador", dijo Rodrygo. "Las cosas no están saliendo como queremos y quería mostrar que estamos con el entrenador. Ha estado intentándolo. Quería mostrar que estamos juntos y necesitamos estar unidos para seguir adelante y lograr nuestros objetivos".

Alonso se mostró frustrado en la línea de banda mientras veía a su delantera desperdiciar oportunidades para rescatar algo en ausencia de Mbappé, quien estuvo en el banquillo pero no ingresó.

Vinicius Junior no logró acertar con dos oportunidades desde corta distancia y Jude Bellingham elevó otro remate por encima del travesaño, cuando tenía al portero Gianluigi Donnarumma por vencer.

El Madrid marcha séptimo en la clasificación. Sólo los ocho mejores equipos avanzan automáticamente a los octavos de final.

También el miércoles, Arsenal sigue perfecto en la Champions tras una victoria 3-0 ante Club Brujas.

El Paris Saint-Germain no pasó del empate 0-0 de visita al Athletic Bilbao. Los campeones defensores de Europa se ubican en la tercera plaza con 13 unidades.

Con gol del colombiano Richard Ríos, el Benfica de José Mourinho venció 2-0 al campeón italiano Napoli en Lisboa. Además, Weston McKennie anotó por Juventus en una victoria de 2-0 ante Pafos.

Arsenal sigue perfecto

Líder de la Liga Premier y también de la Liga de Campeones, el Arsenal superó a Brujas para mantener su récord perfecto en Europa, ahora con el ideal de 18 unidades.

Noni Madueke anotó dos veces y Gabriel Martinelli consiguió el otro para el equipo del español Mikel Arteta.

El PSG no pudo encontrar un gol que le diera el triunfo en Bilbao, pero con 13 puntos después de seis partidos, el gigante francés ya ha igualado la cantidad total que obtuvo en la fase de liga la temporada pasada antes de alzar el trofeo.