El West Ham sufre otra derrota en casa

West Ham perdió el lunes su cuarto partido consecutivo en casa en la Liga Premier, con goles tardíos en ambas mitades que dieron a Brentford una victoria de 2-0 que podría haber sido mucho mayor si los visitantes hubieran aprovechado más sus oportunidades.

Al entrar al partido, West Ham había perdido sus tres partidos en casa esta temporada, mientras que Brentford había perdido sus tres partidos fuera de casa en la liga, pero los visitantes dominaron desde el inicio en el London Stadium.

Igor Thiago y Kevin Schade desperdiciaron buenas oportunidades para marcar antes de que Thiago finalmente rompiera el empate dos minutos antes del descanso. La defensa de los Hammers no pudo manejar un balón largo y Schade asistió a Thiago para que anotara. El portero Alphonse Areola alcanzó a tocar el disparo, pero no pudo evitar que cruzara la línea.

Algunos aficionados de West Ham boicotearon el partido en protesta por lo que dicen es una mala gestión por parte de los propietarios del club, y hubo más asientos vacíos de lo habitual en el antiguo estadio olímpico, que se convirtió en el hogar del club en 2016 tras mudarse de Upton Park.

No se perdieron mucho, ya que el equipo local fue superado durante todo el partido por un equipo que tuvo 22 tiros a puerta frente a los siete de West Ham.

Sin embargo, Brentford tardó hasta el minuto 94 en conseguir un segundo gol. Otro balón largo desconcertó a la defensa de West Ham y Keane Lewis-Potter retrocedió para que Mathias Jensen rematara con fuerza.

"Probablemente podría haber sido más", afirmó el centrocampista de Brentford, Mikkel Damsgaard. "Creamos muchas oportunidades y tuvimos muchas jugadas a balón parado, pero estamos contentos de conseguir los tres puntos".

El resultado deja al equipo de Nuno Espírito Santo en el puesto 19 con cuatro puntos en ocho partidos y la peor diferencia de goles en la liga.

Brentford se movió al puesto 13 con diez puntos después de ocho partidos.



