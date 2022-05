Vió Rodrygo ´muerto´ al Real Madrid, pero...

Rodrygo Goes, el héroe de la Semifinal de la Champions League para el Real Madrid , dice que "estaban muertos" ante el Manchester City, pero creyeron en la remontada tras su primer gol y que ahora van con todo por la "14".

"Sí, es verdad, no puedo mentir. Esta vez parecía imposible. Pensé que ya estábamos fuera, pero como te he dicho, después del primer gol empecé a creer un poco más. Aunque no tuve tiempo ni de creer mucho porque luego ya metí el segundo. Estoy muy feliz por estar en la Final, mi primera Final de Champions. Estoy cumpliendo un sueño de niño", contó al diario español Marca.

El brasileño de 21 años entró de cambio en el segundo tiempo y con sus dos goles casi al final del partido se empató el global y, en los tiempos extra, Karim Benzema logró de penal el gol que le dio el pase a los merengues.

Sobre la Final ante el Liverpool, que se disputa en París el 28 de mayo, aseguró que sólo les conforma ganar.