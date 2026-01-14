Man City vence 2-0 al Newcastle

Antoine Semenyo, el nuevo fichaje del Manchester City, anotó su segundo gol en igual número de partidos y el equipo de Pep Guardiola se acercó a la final de la Copa de la Liga Inglesa el martes, con una victoria 2-0 sobre el Newcastle.

El delantero ghanés, que se unió al City desde el Bournemouth por 87 millones de dólares la semana pasada, abrió el marcador en el partido de ida de la semifinal en St James´ Park, antes de que el suplente Rayan Cherki anotara el segundo en el tiempo añadido.

Semenyo también anotó en su debut, una goleada 10-1 sobre el Exeter en la Copa FA el fin de semana.

"El ambiente aquí es perfecto", dijo. "Todos están confiados y quieren lograr lo mejor. Acabo de llegar, me han ayudado con mi confianza y me han hecho sentir bienvenido".

Y podría haber sido una mejor noche para el seleccionado ghanés, quien vio cómo un gol brillantemente ejecutado de tacón fue anulado por un fuera de juego milimétrico.

Semenyo, de 26 años, ya ha rendido frutos para el City después de establecerse como uno de los talentos principales de la Liga Premier con el Bournemouth. Anotó diez goles con los Cherries esta temporada.

"No sólo es un muy buen jugador, sino también una muy buena persona, lo cual ayuda y encaja en el equipo", dijo el capitán del City, Bernardo Silva, a ITV Sport. "Es un tipo fantástico que quiere jugar colectivamente, quiere ayudar, quiere divertirse y estamos encantados con la forma en que ha comenzado".

El africano ha añadido otra dimensión al ataque del City mientras Guardiola apunta a cuatro trofeos esta temporada.

La Copa de la Liga podría ser el primero de ellos. El City mantiene una ventaja de dos goles sobre el actual campeón Newcastle de cara al partido de vuelta el próximo mes en su estadio Etihad.

Semenyo convirtió desde cerca con un remate sencillo a los 53 minutos para poner al City adelante. Parecía que había anotado un segundo gol mucho más espectacular con una volea de tacón, pero después de una larga revisión del VAR, el tanto fue invalidado porque Erling Haaland estaba en posición de fuera de juego.

El City tuvo que esperar hasta el octavo minuto de descuento para duplicar la ventaja. Cherki venció con su tiro al portero del Newcastle, Nick Pope, desde dentro del área.

Ese gol ha dejado al Newcastle con un reto si quiere retener el trofeo que ganó el año pasado, cuando puso fin a una espera de 70 años por un título nacional importante.

El equipo de Eddie Howe tuvo sus oportunidades. Yoane Wissa y Bruno Guimaraes impactaron los palos en cuestión de segundos en la segunda mitad.

El City ha ganado la Copa de la Liga en ocho ocasiones. Guardiola la levantó cuatro veces desde que asumió el mando. La ganó por última vez en 2021.

La búsqueda de cuatro trofeos del City esta temporada busca borrar la decepción de la campaña anterior, cuando terminó sin títulos por primera vez en ocho años.

A seis puntos del Arsenal, líder de la Premier, el City se ubica segundo. Asimismo, está bien posicionado en la Liga de Campeones y ha avanzado a la cuarta ronda de la Copa de la FA.

La otra semifinal de la Copa de la Liga verá al Chelsea recibir al Arsenal en el partido de ida este miércoles.