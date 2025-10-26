Ganan Tigres y aseguran boleto directo a Liguilla

La calidad siempre sale a relucir. Los dirigidos por Guido Pizarro volvieron a demostrar que talento tienen y de sobra.

Los Tigres derrotaron (2-0) al Tijuana, con dos auténticos golazos; uno fue mejor que el otro.

Los regios dominaron, pero esperaron hasta los 61´ para conseguir la ventaja. André-Pierre Gignac al fin anotó. Apareció con una jugada individual dentro del área fronteriza y no perdonó. Derechazo al poste contrario de Antonio Rodríguez.

Minutos más tarde, Juan Brunetta dibujó una espectacular obra de arte. El argentino burló a un defensor de los Xolos en dos ocasiones y, a pesar de que tenía ganas de marcar, fue generoso y le puso un regalo a Ángel Correa. El campeón del mundo sólo empujó el esférico (73´).

Sólida victoria de los Tigres que les permite seguir en la lucha directa por la el superliderato de la tabla general y extender su racha invicta a 11 partidos sin derrota.