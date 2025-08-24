Jonathan David marca en debut con Juventus en Serie A

El delantero Jonathan David anotó en su debut en la Serie A para encaminar la victoria el domingo 2-0 de la Juventus sobre el Parma en su primer partido de la temporada.

David se unió a la Juventus en julio en una transferencia libre después de que expiró su contrato de cinco años con el Lille.

La Juventus terminó el partido con 10 hombres después de que Andrea Cambiaso fuera expulsado a siete minutos del final, pero Dusan Vlahovic duplicó la ventaja de la Bianconeri momentos después.

La Juventus tuvo dificultades en la primera mitad, pero fue dominante después del descanso y abrió el marcador a los 59 minutos cuando David se adelantó a su marcador para empujar el centro de Kenan Yildiz.

Yildiz también asistió en el segundo de la Juve en un rápido contraataque que vio a Vlahovic enviarlo por la derecha y luego correr desde el círculo central hacia el área para rematar el pase de regreso.

Eso ocurrió poco después de que Cambiaso se ganó una innecesaria tarjeta roja por saltar junto con Mathias Løvik por un balón alto y reaccionar empujando al jugador del Parma y aparentemente golpeándolo en la cara con su brazo.

34 años de ausencia

El primer partido de Pisa de regreso en la Serie A desde 1991 terminó con un empate 1-1 de visita ante el Atalanta.

Pisa, que terminó segundo en la Serie B la temporada pasada, sorprendió al tomar la delantera en Bérgamo a los 26 minutos.

El centro de Idrissa Touré desde la derecha llegó a Samuele Angori, quien lo devolvió al área hacia Henrik Meister, pero el defensor del Atalanta Isak Hien lo empujó sobre la línea en su lugar.

Atalanta disputó su primer juego desde que llegó a su fin la era de Gian Piero Gasperini después de que el entrenador se fue a la Roma tras nueve años al mando y que fue reemplazado por Ivan Juric.

La charla de Juric en el descanso dio sus frutos ya que el Atalanta se transformó en el complemento. Gianluca Scamacca igualó cinco minutos después de que se reanudó el encuentro recogiendo un pase de Mario Pasalic y recortando dentro de su defensor antes de disparar al rincón inferior lejano.

Fue el primer gol de Scamacca en más de 450 días y casi duplicó su cuenta al 58, pero cabeceó al travesaño.

Anuncio histórico del VAR

Nico Paz asistió en un gol y anotó un impresionante segundo tanto y el Como inició su temporada en la Serie A con una victoria el domingo 2-0 sobre la Lazio.

El equipo de Cesc Fàbregas abrió el marcador menos de dos minutos después del inicio del segundo tiempo cuando el argentino Nico Paz recogió el balón en su propia mitad y fintó a un jugador de la Lazio antes de enviar un impresionante pase filtrado a Tasos Douvikas, quien disparó para superar a Ivan Provedel.

Nico Paz anotó el segundo a los 73 minutos con un tiro libre al ángulo superior izquierdo.

La Lazio pensó que había igualado diez minutos antes, pero el gol de Taty Castellanos fue anulado por el VAR por fuera de juego.

En una primicia para el fútbol italiano, el árbitro Gianluca Manganiello anunció la decisión en vivo al estadio. La explicación de las decisiones del VAR en tiempo real se ha introducido desde esta temporada en la Serie A.

En otros lugares, Sebastiano Luperto anotó en el tiempo de descuento para arrebatar un empate 1-1 al Cagliari en casa contra la Fiorentina.