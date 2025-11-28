Donyell Malen comanda triunfo

Donyell Malen firmó un doblete para Aston Villa en una victoria 2-1 sobre Young Boys el jueves en un partido de la Liga Europa que fue interrumpido temporalmente debido a problemas con el público, que incluyeron al delantero siendo golpeado por un objeto lanzado desde las gradas.

Malen pareció ser golpeado por un vaso de plástico después de anotar a los 27 minutos, lo que le dejó un pequeño corte en la cabeza. Los aficionados de Young Boys volvieron a lanzar objetos a los jugadores del Villa después de que el delantero neerlandés duplicara la ventaja a los 42. Algunos seguidores visitantes luego se enfrentaron con la policía, lo que llevó a que el partido se detuviera durante unos cinco minutos.

Loris Bento, capitán de Young Boys, pidió a los aficionados que se calmaran y decenas de agentes de policía fueron desplegados con equipo antidisturbios frente a la zona visitante durante el resto del partido, sin más incidentes después del descanso. Después de un flojo comienzo de la temporada, el Villa lleva cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones, además de ganar cuatro de cinco duelos europeos.

¿Qué otros resultados se dieron en la Liga Europa?

La Roma se recuperó de dos derrotas en casa cuando Neil El Aynaoui anotó en el séptimo minuto y el suplente Stephen El Shaarawy añadió el segundo gol cerca del final para asegurar una victoria 2-1 sobre Midtjylland en el Stadio Olimpico. La Roma suma nueve puntos en cinco partidos después de derrotas anteriores en casa ante Lille y Viktoria Plzen. Midtjylland, que había ganado sus primeros cuatro partidos y sorpresivamente lideraba la clasificación, descontó mediante el gol del suplente Paulinho a los 86.

Además, Lille goleó 4-0 al Dinamo Zagreb, Fenerbahçe, que se quedó con diez hombres por la expulsión del colombiano Jhon Jader Durán, empató 1-1 con Ferencváros; y Friburgo empató 0-0 en Plzen. Lyon rompió una racha de cinco partidos sin ganar en todas las competiciones al demoler al Maccabi Tel Aviv 6-0 como visitante, con el capitán Corentin Tolisso contribuyendo con un hat-trick. Bologna superó 4-1 al Salzburgo 4-1, el Real Betis venció 2-1 al Utrecht y el Stuttgart goleó al Go Ahead Eagles 4-0. Lyon, Midtjylland y Aston Villa tienen 12 puntos en la cima de la tabla.

¿Qué ocurrió en las reediciones de finales de la Copa de Europa?

Nottingham Forest mostró un desempeño dominante al vencer 3-0 al Malmö FF de Suecia en una reedición de la final de la Copa de Europa de 1979. Malmö era un equipo semiprofesional cuando perdió 1-0 en Múnich ante el equipo inglés, que también retuvo el título al año siguiente. Los equipos vistieron los mismos esquemas de color que en esa final, con los anfitriones de rojo y los visitantes con camisetas azul pálido y pantalones cortos blancos, y Forest invitó a jugadores de ambos equipos de 1979 al City Ground para posar para una foto antes del inicio.

El capitán Ryan Yates dio la ventaja a Forest con un tiro curvado a los 27 minutos y comenzó la jugada que llevó al segundo con un cabezazo que fue desviado por el portero Melker Elborg. Arnaud Kalimuendo anotó desde el rebote justo antes del descanso para su primer gol con el club. Nikola Milenkovic añadió el tercero en la segunda mitad. Forest se vio impulsado por un triunfo 3-0 sobre el Liverpool en Anfield el sábado en la Liga Premier y ganó por segunda vez en la Liga Europa de esta temporada, bajo el nuevo entrenador Sean Dyche. Malmö aún no ha ganado.

El Celtic remontó un gol en contra para ganar 3-1 al Feyenoord en una reedición de la final de la Copa de Europa de 1970 ganada por el equipo neerlandés. Reo Hatate asistió a Hyunjun Yang para igualar para el Celtic desde un ángulo cerrado. Hatate puso a los anfitriones por delante aún en la primera mitad desde el borde del área después de que Daizen Maeda aplicara presión para bloquear un despeje. Mientras los anfitriones buscaban el empate, el suplente Benjamin Nygren respondió con el tercer gol al final. Ayase Ueda abrió el marcador temprano para el Feyenoord.

¿Qué destacó en el partido entre Porto y Niza?

Gabriel Veiga le dio la ventaja a Porto contra Niza apenas 19 segundos después de que comenzó el partido en una jugada que surgió del saque inicial. Fue el sexto gol más rápido en la historia de la Liga Europa, según la UEFA. Veiga irrumpió en el área para duplicar la ventaja después de media hora. Samu decretó el 3-0 definitivo al cobrar un penal. Niza es el último equipo sin puntos en la competición después de que el Rangers asegurara el primer punto con un empate 1-1 en casa con el Braga. El capitán James Tavernier convirtió desde el punto penal en el tiempo de descuento de la primera mitad para el Rangers, pero el Braga rescató un empate a pesar de que Rodrigo Zalazar fue expulsado ocho minutos antes de que Gabri Martínez igualara. Mohamed Diomande del Rangers siguió a Zalazar en el tiempo de descuento.

¿Qué ocurrió en la Conference League?

En la tercera categoría de la Conference League, el Crystal Palace sufrió su segunda derrota en cuatro partidos, 2-1 en Estrasburgo, y el dos veces finalista Fiorentina fue sorprendido 1-0 en casa por el AEK Atenas.