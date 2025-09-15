Emotiva ovación a Santiago Giménez en el AC Milán tras victoria ante Bolonia

Luego de todos los rumores que hubo hace un par de semanas, que colocaban a Santiago Giménez fuera del AC Milán, parecía que el mexicano no vivía sus mejores días con el equipo italiano.

Sin embargo, tras la victoria ante el Bolonia (1-0), parece ser que la afición y el mexicano hicieron las pases. Al minuto 85, el "Bebote" salió de cambio, y todo el estadio San Siro lo ovacionó y aplaudió de pie.

Ovación del Milán a Santiago Giménez

En un partido sumamente apretado, Luka Modric sacó un zapatazo en el área rival en el 61', y consiguió tres puntos valiosos para el conjunto rossoneri.

Santiago Giménez, quien jugó casi todo el partido, generó peligro para los suyos, e incluso se quedó a centímetros de anotar, pero su disparo estrelló en el poste.

Pero el esfuerzo y la garra del delantero mexicano no pasó desapercibida, y al momento de salir de cambio, los presentes se pararon a aplaudir y alentar a su número 7.

"Jugaste para el equipo, bien hecho", le dijo su entrenador, Massimiliano Allegri.