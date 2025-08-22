Donald Trump anuncia Sorteo del Mundial 2026 en Washington

WASHINGTON, EU

El Presidente Donald Trump anunció que este viernes que el sorteo del Mundial 2026 que organiza Estados Unidos junto a México y Canadá será el 5 de diciembre en Washington.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el evento más grande y complejo en la historia del deporte, y el Kennedy Center le dará un inicio fenomenal, y estaremos involucrados. Tenemos todo listo para que puedan quedarse allí durante el gran evento y asistir a la Copa Mundial del próximo año con seguridad", dijo.

"Es un gran honor traer este evento mundial y a este increíble grupo de personas y a estos increíbles atletas, los mejores atletas del mundo, al centro cultural de la capital de nuestra nación", agregó.

Trump estuvo acompañado en la conferencia de prensa por el presidente de la FIFA, Giovanni Infantino, el vicepresidente JD Vance y la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

Infantino le dio a Trump un boleto con el que lo invitó a la final de la Copa del Mundo, que está fijada para el domingo 19 de julio del próximo año.

El pasado 14 de agosto, la FIFA puso a la venta los boletos individuales para el Mundial, en la zona de Hospitality, para la sedes de CDMX, Guadalajara y Monterrey, con costos que van desde los 35 mil hasta los 129 mil pesos

En la página oficial del organismo futbolero, se indica que habrá entradas para los partidos de Fase de Grupos A, F, H y K. También se incluyen encuentros de los Dieciseisavos de Final.

Los costos varían dependiendo de la sede y el encuentro.