¡Va el Milán a la siguiente ronda!

El debut de temporada del AC Milan fue agridulce después de la aparente lesión de Rafael Leão después de que el extremo portugués y el internacional de Estados Unidos Christian Pulisic anotaron en la victoria por 2-0 sobre el Bari, de la Serie B, el domingo en la ronda inicial de la Copa de Italia.

Leão pareció lesionarse el gemelo derecho después de celebrar su gol de cabeza al principio y tuvo que ser sustituido.

Mientras tanto, Pulisic siguió un disparo al travesaño en la primera mitad al culminar un intercambio con el mexicano Santiago Giménez —quien entró por Leão— poco después del descanso en el San Siro.

El recién fichado Luka Modric entró al 66 para su debut con el Milan a los 39 años. El ex ganador del Balón de Oro se unió al siete veces campeón de Europa en julio después de 13 temporadas con el Real Madrid.

Massimiliano Allegri, quien fue recontratado como entrenador del Milan después de ganar la Serie A con la Rossoneri hace casi 15 años, no estuvo presente cumpliendo una suspensión.

Allegri tiene que cumplir una sanción de dos partidos por un feo arrebato dirigido a los árbitros durante la final de la Copa de Italia como entrenador de la Juventus en 2024. El arrebato resultó en que la Juventus despidiera a Allegri.

El Milan usualmente es uno de los ocho primeros cabezas de serie que tienen pases libres para las rondas iniciales de la Copa de Italia y comienza a competir en diciembre. Pero debido a que la Rossoneri terminó octava en la liga italiana la temporada pasada y perdió la final de la Copa ante el Bologna, tendrá que disputar las rondas previas. En su lugar, al Bologna se le otorgó el primer puesto a pesar de haber terminado noveno en la Serie A.

El Milan enfrentará a Lecce a finales de septiembre.

También avanzaron: Empoli, Sassuolo, Génova, Venezia, Como, Cagliari, Pisa, Palermo, Frosinone y Parma.

La Serie A comienza el próximo fin de semana con el Milan abriendo contra el Cremonese, recién ascendido, el sábado, nuevamente en el San Siro.

Queda por ver si Leão estará disponible para el inicio de la liga.