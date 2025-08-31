¡Máquina imparable!

Cruz Azul mantuvo su invicto en el Apertura 2025 y, de paso, hundió aún más en su crisis a Chivas.

La Máquina venció 2-1 al Rebaño en Guadalajara para llegar a cinco triunfos consecutivos y colarse al subliderato de la Liga MX con 17 puntos.

Mientras que, el conjunto rojiblanco agudizó su crisis al registrar su cuarta derrota del AP25 y sumar su cuarto encuentro seguido sin victoria.

Los Cementeros fueron efectivos y clavaron los tantos en los momentos correctos.

José Paradela encontró un "gol de vestidor" apenas al minuto 2, con un remate esquinado desde fuera del área que dejó sin oportunidad al arquero Raúl Rangel.

La noche del Rebaño parecía componerse al minuto 11 con la diana de Diego Campillo en una jugada de tiro de esquina.

Sin embargo, a La Máquina le bastó muy poco para generar peligro y al 44´ Rodolfo Rotondi marcó el segundo con un gran disparo de pierna izquierda desde fuera del área.

El tanto del argentino llegó algunos minutos después de que el árbitro central le anulara un gol a Gabriel Fernández tras revisar en el VAR una aparente falta sobre Gilberto Sepúlveda.

En el complemento Chivas presionó más y se quedó muy cerca de encontrar el empate en un par de ocasiones, pero la gran actuación del portero Kevin Mier y la mala fortuna con disparos al poste se lo impidieron.

Así, Guadalajara seguirá en el antepenúltimo lugar del Apertura 2025 con solo cuatro puntos de 21 disputados.

TIGRES NO DESAPROVECHA

Con gol de Ángel Correa, quien también falló un penalti, Tigres vence 1-1 como visitante al Santos, para llegar a 13 puntos.

TORNEO APERTURA 2025

GOLEA EL LEÓN A GALLOS Y SIGUE EN ZONA DE PLAY-IN

CTres tiros desde fuera del área y tres goles para La Fiera. León se impuso en la Jornada 7 al Querétaro por 3-0 para mantenerse en la zona del Play-In, con 10 puntos en el Apertura 2025. El conjunto de Eduardo Berizzo se sacudió las críticas del inicio de la campaña y con tres partidos sin derrota, dos de ellos ganados, da señales de estabilizarse para aspirar a la clasificación.

Gallos se quedó incluso con nueve jugadores por la expulsión a Jesús Hernández (83´), quien había ingresado para la segunda mitad.