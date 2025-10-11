Colombia remonta contra España y avanza a semifinales de Mundial Sub20

Con un triplete de Néiser Villarreal, incluido el gol del triunfo en el último minuto, Colombia remontó para vencer el sábado 3-2 a España y avanzar a las semifinales del Mundial Sub20.

Los dirigidos por César Torres enfrentarán el miércoles al ganador del cruce que protagonizaban más tarde Argentina y México.

El cotejo en la localidad central de Talca estaba empatado a los 89 minutos, cuando Villarreal ganó un forcejeo por un rebote con la zaga española y, al entrar al área, picó la pelota por sobre la salida del arquero Fran González.

Apodado ‘Ney’ en honor a su ídolo brasileño Neymar, el delantero del Millonarios había adelantado a los cafeteros a los 38 al arrojarse para definir en el piso un centro rasante de Jordan Barrera desde la izquierda. Y a los 65, cuando Colombia estaba en desventaja, empujó suavemente de derecha un centro del ingresado Jhon Rentería.

Villarreal es uno de los máximos goleadores del certamen con cinco tantos

España había remontado el marcador en el segundo tiempo luego de que el mediocampista Rayane Belaid definió a la carrera un centro de Jesús Fortea desde la derecha a los 56 minutos, y mediante un remate fuerte casi sin ángulo por parte del delantero Jan Virgili tras una pared con Belaid a los 59