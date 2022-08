Navega Tri sin ruptura

A 88 días del comienzo del Mundial, y que la Federación Mexicana de Futbol cumple 95 años, el presidente del organismo, Yon de Luisa no sólo mantiene la fe en el capitán de la nave, pondera que esta vez (primera desde el camino al 2006), no se tuvo que correr a un técnico en el ciclo mundialista.

"El que hayamos un buen momento en el inicio del cuatrienio y luego hayamos tenido algunos partidos que no hayamos funcionado bien, pero al fin del día se logró todo lo que se logró... porque no se nos olvide que calificamos al Mundial sin cambios de técnico, cosas que luego sí nos ha pasado, que durante todo el proceso eliminatorio en ningún momento estuvimos fuera del Mundial", expresó.

"Si ponemos todo eso en consideración, creo que el desempeño del ´Tata´ ha sido muy bueno".

De Luisa resalta la estrategia de llevar a todas las Selecciones Nacionales, varoniles y femeniles, de todas las categorías, al Top 8 en cada competencia a más tardar en 2006-2027. Pero si se ese buen puerto se alcanza en Qatar, será bienvenido.

"Vamos a llegar muy bien preparados a Qatar. Tengo mis ilusiones y mi pasión puesta para que sea el mejor Mundial de México".

Esa podría ser la bandera que decore el cuatrienio del ex presidente del América en la FMF.

"En el ámbito deportivo tenemos una Copa Oro, un segundo lugar en Copa Oro, un segundo lugar en Nations League, una medalla de bronce maravillosa, un subcampeonato del mundo Sub 17 varonil, un subcampeonato del mundo Sub 17 femenil, estamos en el Top 8 de la Femenil Sub 20, Dios quiera que tengamos un extraordinario mundial en Qatar", aseveró.