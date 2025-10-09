América de México y Flamengo de Brasil se unen al 2do mundial de fútbol 7 femenino

El América, que milita en la liga mexicana femenil, y el Flamengo, de la principal categoría de Brasil, son los primeros equipos que han confirmado su participación en la segunda edición del Mundial de fútbol siete.

El torneo de siete contra siete para clubes profesionales, que se lanzó en mayo en Portugal, se llevará a cabo en Fort Lauderdale, Florida, del 5 al 7 de diciembre. Hay una bolsa de cinco millones de dólares.

Ocho conjuntos, representantes de clubes internacionales, participarán.

"Representar a Brasil en este evento es más que competencia: es una celebración de nuestro club, nuestros seguidores y nuestra visión para el futuro del fútbol femenino", señaló el jueves el gerente general de Flamengo, André Rocha, en un comunicado.

Bayern Múnich ganó el primer evento World Sevens, venciendo al Manchester United por 2-1. Los otros equipos que participaron fueron Ajax, Benfica, Manchester City, Paris Saint-Germain, Roma y Rosengard.

Los partidos duran 30 minutos, divididos en dos tiempos y con sustituciones ilimitadas, algo diferente al fútbol tradicional. Los ocho equipos se dividen en dos grupos de cuatro que juegan en un formato de todos contra todos.

Las dos mejores escuadras de cada grupo avanzan a las semifinales.