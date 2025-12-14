El día más esperado ha llegado. Este domingo conoceremos al campeón del futbol mexicano. La grandeza aguarda por el que esté preparado para asumirla con responsabilidad.

El Toluca y los Tigres definen la noche de este domingo al monarca del Apertura 2025 sobre la cancha del estadio Nemesio Díez, en un duelo que promete espectáculo y, sobre todo, dramatismo puro.

Todo está listo para que se juegue la vuelta de la gran final. Sólo uno podrá salir vivo del mismísimo Infierno, pero la recompensa será inmensa.

El que sobreviva y emerja del abismo con el trofeo tendrá los argumentos necesarios para ser considerado uno de los grandes de la Liga MX. Al menos, por cantidad de títulos, ya no habría debate.

Si el Toluca se proclama campeón, estaría llegando a 12 estrellas y alcanzaría a las Chivas como el segundo máximo ganador de nuestro balompié nacional.

También se convertiría en el quinto equipo que conquista el bicampeonato en la era de los torneos cortos, al igual que los Pumas, el León, el Atlas y el América.

Mientras que, si los de la UANL mantienen la ventaja que consiguieron (1-0) en la ida a media semana, sumarían su noveno trofeo e igualarían al Cruz Azul como el cuarto con más trofeos.

Además, el que gane la batalla final del Apertura 2025 llegaría a siete campeonatos en el siglo XXI y se convertiría en el segundo máximo ganador de este milenio, sólo por detrás del América (ocho).

El Toluca y los Tigres se vuelven a ver las caras. No hay mañana para ninguno de los dos. El título de campeón está en juego y sus aficionados sólo les piden una cosa: "Háganse grandes".

HA ENTRENADO AL PAREJO

ALEXIS VEGA PODRÍA JUGAR, SI LA SITUACIÓN LO AMERITA

El Toluca está obligado a derrotar a los Tigres en la vuelta de la final del Apertura 2025, si sueña con la conquista del bicampeonato. Aunque el marcador en la ida (1-0) no fue tan abultado, los Diablos Rojos tienen la necesidad de salir a obtener la victoria en el Nemesio Díez.

Para ganar, necesitan goles y uno de sus futbolistas que más podría ayudar en la ofensiva todavía está en duda para estar disponible.

Alexis Vega no se ha recuperado al 100 por ciento del problema muscular que sufrió en la Jornada 15 de la fase regular contra el Pachuca y ya suma siete partidos consecutivos sin actividad, ni siquiera a la banca ha podido salir. No ha sumado un solo minuto en la Liguilla.

Sin embargo, para el juego de vuelta de la noche de este domingo podría estar de regreso para ayudar al Toluca a conservar su corona en el futbol mexicano. El capitán escarlata está dispuesto a forzar su regreso, quiere jugar y va a hacer todo lo posible, a pesar de que eso podría ser un arma de doble filo para su carrera. En las últimas horas, ha entrenado al parejo del equipo y no se ha resentido de su lesión.

NO HAY MAÑANA

¿Qué necesita Toluca?

-Si gana. Deberá ser por dos o más goles para obtener el título.

-Si empata. Este resultado en la vuelta da el trofeo a la U; si iguala el global, se van al alargue.

-Si pierde. Marcaría el fracaso en su intento de ser bicampeón.





¿Qué necesita Tigres?

-Si gana. En caso de triunfar por un gol o más es campeón.

-Si empata. De igualar en la vuelta se corona; si pasa en el global habría alargue y penaltis.

-Si pierde. Cualquier derrota por un gol empata el global; si es por más tantos cede el trofeo.

Las veces que, en el futbol mexicano, Tigres se ha coronado en condición de visitante:

Temporada 1977-1978 - Estadio Olímpico Universitario - Tigres empató con Pumas, pero se coronó como campeón en el futbol mexicano.

Temporada 1981-1982 - Estadio Azteca - Tigres levantó su segundo título, después de imponerse ante Atlante.

Apertura 2015 - Estadio Olímpico Universitario - Tigres derrotó a Pumas en tanda de penales y conquistó su cuarto trofeo.

Apertura 2017 - Estadio BBVA - Con marcador de 1-2 (global de 2-3), Tigres se apoderó de su sexto título y derrotó a Monterrey.

Clausura 2019 - Estadio Nou Camp - Tigres empató (0-0) con León, pero se coronó con su séptima estrella.