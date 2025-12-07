Va el Toluca por el bicampeonato

Pese a que hubo momentos en los que los "Rayados" de Monterrey les metieron sustos, los Diablos Rojos de Toluca concretaron la hazaña: defenderán su corona en la Gran Final del Apertura 2025.

El vigente monarca del balompié mexicano peleará por el sueño del bicampeonato, después de imponerse 3-2 ante la escuadra regiomontana.

Federico Pereira (18´), Paulinho (42´) y Helinho (50´) le dieron la victoria a Toluca en "El Infierno". Y aunque Monterrey intentó rescatar el resultado con Sergio Ramos (57´) y Roberto de la Rosa (74´), no fue suficiente.

Mientras que la afición escarlata festejó el pase a la Final del torneo, los seguidores del equipo norteño lamentaron la caída de los dirigidos por Domènec Torrent.