Gignac está listo para enfrentar al Atlas

MONTERREY, NL.- Luego de su agónico empate frente a Pumas en tiempo de compensación para rescatar un punto, Tigres volvió a los entrenamientos en el Estadio Universitario ya pensando en su compromiso contra Atlas a mitad de semana.

El conjunto felino realizó una práctica de carácter regenerativo, en la que André-pierre Gignac ya estuvo integrado y trabajando al parejo de sus compañeros, listo para ser tomado en cuenta por el técnico Guido Pizarro.

La semana pasada, el francés sufrió un golpe en su rodilla derecha durante un entrenamiento, lo cual lo dejó fuera de los partidos frente a Chivas y Pumas, en los que los universitarios tuvieron que conformarse con empates.

Gignac no participa con Tigres en el Apertura 2025 desde el pasado 23 de agosto, cuando en la Jornada 6 empataron frente al Mazatlán FC 2-2 como visitantes, registrando apenas 115 minutos en la cancha durante el torneo.

Guido Pizarro tiene a todo su plantel disponible para preparar el duelo contra los Rojinegros del próximo miércoles 24 de septiembre a las 19:00 horas en el Universitario, en el que intentará regresar al triunfo en casa.