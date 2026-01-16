Los Tigres van por la "venganza" ante al Toluca

Este sábado, los Tigres tendrán la oportunidad de "vengarse" de lo sucedido en la final del Apertura 2025; reciben a los Diablos Rojos del Toluca en el estadio Universitario.

Si bien este encuentro no define un título, el placer de ganarle al equipo que les quitó la novena de las manos es mayor; sin embargo, los Tigres no llegan con el mejor ánimo a este encuentro de la Jornada 3, por lo sucedido contra los Pumas, de igual manera en casa.

¿Cómo llega Tigres al duelo contra Toluca?

El conjunto dirigido por Guido Pizarro tuvo posibilidades de marcar frente a la portería defendida por Keylor Navas, pero la gran actuación del guardameta costarricense y la falta de contundencia les jugó en contra. Caso contrario a los Pumas, que, con la anotación de su reciente adquisición, Robert Morales (22'), rompieron una racha de 12 años sin ganar en el "Volcán" (0-1).

Detalles del partido: Tigres vs Toluca en el Universitario

El Toluca, por su parte, ganó, gustó y goleó en su compromiso contra los Guerreros del Santos Laguna en el Nemesio Diez (3-1), logrando su segunda victoria al hilo en el inicio del "Clausura 26 Con México"; dejando en claro que este torneo vienen "con todo" para conseguir el tricampeonato.

Toluca busca mantener su racha ganadora en el Clausura 26

Luego de estar abajo en el marcador por la anotación de Francisco Villalba (20'), de los Laguneros, a los mexiquenses les bastaron 10 minutos para darle la vuelta al partido; comenzando por la "ayuda" de Oscar Ortega, quien mandó el esférico en propia puerta (49'), y le siguieron Marcel Ruiz y Helinho, al 52' y 59', respectivamente.