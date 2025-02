Molesta que Tigres no lleve a 'lo mejor' de sus jugadores

Vaya contraste que se vivió esta tarde en las conferencias de prensa de los Tigres y el Real Estelí, de Nicaragua.

Mientras en la rueda de prensa del entrenador y el jugador nicaragüense existía molestia porque Tigres no llevó a varios de sus estelares, en los felinos, el canterano Jesús Garza sigue disfrutando de la experiencia de ser titular en los felinos.

"Como jugador sí hay poca de molestia porque uno siempre quiere enfrentarse a lo mejor, pero que no traigan a su artillería es incómodo, más así es su decisión y se lo respeto, no me meteré en eso. A jugar el partido y a ver cómo nos va a nosotros.

"Conozco a varios, me sorprendió por los que no vienen, son grandes jugadores y el que no estén algunos no quiere decir que los que quedan son cualquiera, están en un grande y en muchos equipos no sólo son 11 personas, hay cambios luchando por la titularidad, no demerito, traen un cuadro bastante fuerte y que van a buscar el resultado acá", expresó Byron Bonilla, mediocampista del Real Estelí.

El entrenador Ramón Olivas dijo entender que en clubes importantes, los planteles tienen por lo menos dos jugadores de alto nivel por cada posición.

"Entiendo que en estos equipos y estos niveles no sólo son 11, están hablando de 25 jugadores de nivel superior y por diferentes razones de los técnicos nos decidimos por uno y otros. No se cuál pueda ser la diferencia entre hablar de un titular a suplente en Tigres y si hay diferencia, bien por nosotros, tenemos que aprovecharla", comentó.

Y CHUY GARZA ESTÁ FELIZ

Por su parte, el canterano felino Jesús Garza está aprovechando los minutos que le dan y luego de ganarse la titularidad en la Liga, pinta para repetir en la Concacaf.

"Feliz e ilusionado por este torneo, es una nueva oportunidad de conquistar esta nueva copa para el boleto al Mundial. Creo que es un premio muy bonito y feliz, ilusionado para que pueda suceder y comprometido con el equipo para sumar.

"El vivir este tipo de partidos con mayor intensidad, con otro tipo de circunstancias, creo que suma mucho a tu persona y a tu carrera futbolística, estoy aquí para disfrutarlo y dar el máximo", mencionó el regiomontano.

Los felinos entrenaron la tarde de este martes en Nicaragua y mañana enfrentarán al Real Estelí por la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2025.