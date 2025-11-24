¡Incomparables!

Las "Amazonas" consiguieron su séptima estrella y demostraron que siguen dominando la Liga MX Femenil.

Con solitario gol de Diana Ordoñez, las Tigres se impusieron (1-0) al América en la vuelta de la final del Apertura 2025 y se convirtieron en las campeonas, gracias al marcador global (4-3).

De paso, provocaron que las "Águilas" sumaran un nuevo fracaso. Ya suman cinco finales perdidas en su historia. Nadie ha perdido tantas como ellas.

El camino hacia el título comenzó con un terrible error de Annie Karich, la líder del mediocampo azulcrema, en el momento menos indicado.

La estadounidense intentó darle calma a su equipo, controló un balón sin el mayor peligro y retrasó la jugada con Annia Mejía; sin embargo, le imprimió mucha fuerza a su pase y la defensa central no pudo controlar el esférico.

Con un auténtico olfato goleador, Diana Ordoñez estaba perfectamente ubicada para aprovechar el regalito de las "Águilas"; controló y definió con bastante tranquilidad por debajo de Sandra Paños (19´).

La delantera mexicana hizo que "El Volcán" estallara de alegría. Aún era muy temprano en el partido, pero las "Amazonas" ya tenían la ventaja parcial y global. No la dejarían escapar por el resto de la final.

Las dirigidas por el español Pedro Martínez intentaron aumentar el marcador, pero les faltó contundencia.

La propia Diana Ordoñez tuvo dos ocasiones claras de gol y no supo concretarlas. Aunque, ya había convertido la más importante, la que valió el título.

A pesar de que las de Coapa no se daban por vencidas, la expulsión (60´) de Nancy Antonio echó abajo sus esperanzas empatar el encuentro.

La volante azulcrema propinó una patada en el rostro de Jennifer Hermoso, en una disputa del esférico, y recibió la tarjeta roja luego de que la árbitra central revisara la acción en el VAR.

A pesar de la desventaja numérica, las pupilas de Ángel Villacampa se fueron al frente en los minutos finales. Soñaban los tiempos extra, pero su ímpetu llegó demasiado tarde.

Las Tigres se coronaron en "El Volcán", llegaron a siete campeonatos y siguen siendo las mandamases de la Liga MX Femenil. Las "Amazonas" no se cansan de hacer historia.

NO PUDO ROMPER SU SEQUÍA

EL AMÉRICA SE VOLVIÓ A QUEDAR CON LAS GANAS

El América se volvió a quedar con las ganas de ser campeón. Ya suma cinco tronos consecutivos sin conquistar el título de la Liga MX Femenil. Las "Águilas" se enfrentaron a las Tigres en la final del Apertura 2025 y no pudieron romper su sequía de campeonatos.

El equipo azulcrema perdió (4-3) en el marcador global y tuvo que observar como las "Amazonas" hacían historia al bordar la séptima estrella en su escudo. La derrota del equipo de Ángel Villacampa fue todavía más dolorosa, ya que, en la ida, disputada en el Ciudad de los Deportes, dejó escapar una ventaja de tres goles y dejó que el conjunto regiomontano reviviera para jugar la vuelta en casa con posibilidades de quedar campeón. En "El Volcán", las de Coapa cometieron un error terrible que fue aprovechado por Diana Ordóñez, quien se encargó de convertir la única anotación del partido.