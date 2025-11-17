´Amazonas´ lo vuelven a hacer

"Las Amazonas" avanzaron a su decimoprimera final de la Liga MX Femenil y buscarán conquistar su séptimo trofeo. Siguen dominando el futbol mexicano.

Las Tigres derrotaron (2-1) al Cruz Azul en la vuela de las semifinales y se quedaron con el boleto a la disputa por el título del Apertura 2025, gracias al marcador global de 3-2.

Las dirigidas por Pedro Martínez no sufrieron para vencer a las Celestes en el Estadio Universitario y demostraron qué van en serio por el campeonato.

"La Máquina" hizo su lucha, intentó por momentos poner en aprietos a las regiomontanas, pero no fue suficiente. No pudo con su poderío ofensivo y se salvó de una goleada, gracias a que Alejandría Godínez salió en plan grande y evitó que el marcador fuera más abultado.

Jennifer Hermoso (17´) abrió el marcador, en El "Volcán", desde el machón de penalti con una gran definición.

La campeona del mundo no desperdició la pena máxima que se señaló, tras la revisión en el VAR, por una inocente mano de Aerial Chavarin dentro de su propia área.

Las Tigres quitaron el pie del acelerador y controlaron el ritmo del partido, con la ventaja de tener el global a su favor.

Hasta que, en el minuto 55, las esperanzas cementeras se apagaron por completo, con la expulsión Solange Lemos por doble tarjeta amarilla. "La Máquina" ya no pudo reaccionar.

Inmediatamente, Diana Ordóñez (64´) incrementó el marcador al rematar, con la cabeza, un estupendo centro de María Sánchez.

Ya sobre la hora, la árbitra central señaló un penalti a favor de las Celestes, también por una mano y también tras acudir al VAR. Deneisha Blackwood no falló, anotó (90´) y acercó a su equipo en el global, pero una desventaja de dos goles era muy complicada de remontar.

Las Tigres están en una nueva final de la Liga MX Femenil, donde tratarán de cortar su racha de tres torneos consecutivos sin levantar el trofeo; no son campeonas desde el Apertura 2023. "Las Amazonas" van por más historia.

LIGA MX FEMENIL AMÉRICA VENCE A LAS CHIVAS Y SE INSTALA EN FINAL

El América se adueñó del Clásico de México, convirtiéndose en finalista del Apertura 2025. Los goles de Nicki Hernández e Irene Guerrero eliminaron (2-0) a las Chivas, dejando un marcador global de 4-0. Por cuarta ocasión, lucharán contra Tigres en la búsqueda de la gloria definitiva. Pese a que Alicia Cervantes ilusionó a la escuadra jalisciense con dos jugadas de peligro, solamente se quedaron en promesas. En la búsqueda de saldar una deuda de la que tienen pleno conocimiento y conquistar su tercera estrella, el América se enfrentará a Tigres, en la final del Apertura 2025. El duelo significa la posibilidad de revancha para las "Águilas" puesto que —en un escenario similar, hace dos años— sufrieron un doloroso fracaso ante las "Amazonas" (Apertura 2023).