Inglaterra busca consolidarse en la cima ante Andorra en Eliminatorias

Inglaterra busca consolidarse en la cima ante Andorra en EliminatoriasThomas Tuchel busca la victoria ante Andorra para mantener el invicto en las Eliminatorias de la Copa del Mundo.
Este sábado la selección de Inglaterra recibirá en el Villa Park a su símil de Andorra, en un partido correspondiente a la jornada 5 de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde los dirigidos de Thomas Tuchel parten como los grandes favoritos para tener una jornada para ganar, gustar y golear.
Actualmente, los 'Tres Leones' ocupan la cima del grupo K con 9 puntos en 3 partidos disputados, siendo así, junto a Serbia, las únicas selecciones invictas del grupo. Por el otro lado, la selección de Andorra perdió los 4 partidos que jugó hasta ahora.
Rumbo a la justa mundialista que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá, los ingleses buscan continuar con su dominio y su futbol agresivo y protagonista.
A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.
¿Dónde ver en vivo Inglaterra vs Andorra?
- Hora: 10:00 hrs.
- Transmisión: Sky Sports, Izzi