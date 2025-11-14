Fallece Xavier Azkargorta, técnico español que llevó a Bolivia al Mundial

LA PAZ, Bolivia

El técnico español Xavier Azkargorta, quien clasificó a Bolivia por primera vez a una Copa Mundial de fútbol en 1994, falleció el viernes por complicaciones cardiacas en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente del país. Tenía 72 años.

Azkargorta falleció poco antes de las 7 de la mañana del viernes, según un informe del hospital de la Caja Nacional de Salud donde había sido internado para recibir atención médica.

Conocido cariñosamente con el apodo de "bigotón" por sus mostachos, el entrenador nacido en el País Vasco era muy querido por los bolivianos.

Se nacionalizó boliviano y se quedó a vivir en Santa Cruz tras clasificar a Bolivia al Mundial que se disputó en Estados Unidos con un plantel que tenía como figuras a Marco Etcheverry y Erwin Sánchez. La "Verde" se despidió tras la fase de grupos.

Después de su experiencia en el Mundial, el "Vasco" Azkargorta, como también era conocido, dirigió a la selección de Chile, así como a los clubes Chivas Guadalajara en México y Yokohama F. Marinos en Japón.

Inició su carrera como técnico en España. Hizo historia cuando, con 29 años, fue el estratega más joven en dirigir en un partido de la primera división al mando de Espanyol. También condujo a Valladolid, Sevilla y Tenerife.

Dirigió a varios clubes en Bolivia, incluyendo a Bolívar, el más laureado del fútbol boliviano.

"Partió Xavier Azkargorta, un nombre grabado para siempre en la historia del deporte boliviano", destacó el club de La Paz. "El líder que tomó las riendas de Bolívar y nos condujo hasta las semifinales de la Libertadores 2014 y obtuvo dos títulos nacionales".

En los últimos años, Azkargorta estaba retirado debido a sus problemas de salud, pero era convocado para comentar partidos.

El Real Madrid alabó su figura como "uno de los grandes entrenadores históricos del fútbol español e internacional".

Azkargorta llegó a ser el director de las academias deportivas del Madrid entre 2003 y 2005.