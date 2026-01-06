¿Dónde ver las semifinales de la Supercopa de España?

Todavía no termina la primera semana del año y en España ya están listos para definir al primer campeón. En Yeda, Arabia Saudita, se enfrentarán el Barcelona, Athletic Club, Real Madrid y Atlético de Madrid por la Supercopa de España.

Las últimas tres finales han sido entre el Real Madrid y el Barcelona, con el conjunto blaugrana como vencedor en dos ocasiones. Esta vez podrían verse las caras nuevamente si los culés superan al conjunto de Bilbao y si los merengues se imponen en el derbi madrileño.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Supercopa de España?

El Athletic busca su cuarto título de esta magnitud, primero desde la edición 2020-21 en la cual superaron justamente al Barcelona; los Colchoneros, por su parte, no levantan la Supercopa de España desde la temporada 2014-15; el Madrid, la última vez que ganó el campeonato fue en la 2023-24 y finalmente, el Barcelona se mantiene como campeón vigente y máximo ganador.

El Barcelona tiene 15 títulos, seguido por el Real Madrid con 13 y en tercer lugar, lejos de ambos equipos, está el Athletic con 3. Los dirigidos por Diego Pablo Simeone tienen 2 Supercopas en su historia y aspiran a un tercer trofeo de esta categoría en sus vitrinas.

Detalles de los equipos en la Supercopa de España 2024

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan qué día, a qué hora y en qué canal ver en vivo los partidos de semifinales de la Supercopa de España.

¿Cuándo y dónde ver en vivo Barcelona vs Athletic Club?

- Día: miércoles 7 de enero

- Hora: 13:00 horas

- Transmisión: 516 y 1516 de Sky - 522 de Izzi

¿Cuándo y dónde ver en vivo Real Madrid vs Atlético de Madrid?

- Día: jueves 8 de enero

- Hora: 13:00 horas

- Transmisión: 516 y 1516 de Sky - 522 de Izzi.