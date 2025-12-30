Avanza el anfitrión

El anfitrión Marruecos y Sudáfrica avanzaron a la fase de eliminación directa de la Copa Africana de Naciones el lunes, cuando la estrella de Egipto, el egipcio Mohamed Salah, recibió descanso con su equipo ya clasificado.

Marruecos aseguró su lugar en los octavos de final con la goleada 3-0 sobre Zambia. Los anfitriones lideraron el Grupo A y parece que disputarán todos sus juegos de eliminación directa en el Estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat, con capacidad para casi 70.000 espectadores, que también albergará la final el 18 de enero.

¿Cómo avanzó Marruecos a la fase de eliminación directa?

Otras celebraciones ocurrieron en el Grupo A, donde Comoras terminó tercero con dos puntos, y en el Grupo B, donde Angola también terminó tercero con dos puntos, provocando celebraciones en otros lugares.

Eso se debe a que los equipos con más de dos unidades que aseguraron terminar al menos en el tercer lugar de sus grupos han avanzado a la ronda de eliminación. Los cuatro mejores terceros lugares de los seis grupos avanzan, junto con los dos primeros de cada sector. Los resultados directos son el primer factor determinante si dos equipos terminan con la misma cantidad de puntos en un grupo.

Esto significa que Senegal, campeón de la edición del 2021, Congo y Benín (debido a su victoria sobre Botsuana, la primera en el torneo) clasificaron antes de sus últimos partidos en el Grupo D, y el campeón defensor Costa de Marfil, el cinco veces ganador Camerún y Mozambique (por su victoria contra Gabón) están clasificados en el Grupo F.

Burkina Faso y Sudán avanzan junto con Argelia, ya clasificada, del Grupo E porque ambos derrotaron a Guinea Ecuatorial. Angola, que tiene una mejor diferencia de goles que Comoras, aún puede avanzar con dos puntos si la ya clasificada Nigeria vence a Uganda y Túnez derrota a Tanzania en el Grupo C el martes.

Detalles sobre la clasificación de Sudáfrica en la AFCON

Esta vez solo hubo alegría, después de que los aficionados de Marruecos silbaran al equipo durante su último juego, lo que provocó un reproche del marroquí Achraf Hakimi el domingo. Ayoub El Kaabi aseguró la victoria al 50 con una espectacular chilena, su segunda del torneo. Una bandera de fuera de juego añadió drama, ya que el gol fue anulado y luego validado después de que una revisión del VAR confirmó que El Kaabi estaba habilitado, lo que desató celebraciones más jubilosas entre la gran mayoría de los aficionados en el estadio.

Tuvieron más motivos para celebrar cuando Hakimi entró como suplente a los 64 minutos en su primera aparición desde que se recuperó de una lesión de tobillo. Es probable que el Futbolista Africano del Año sea titular el domingo, cuando Marruecos enfrente a uno de los mejores terceros lugares de los Grupos C, D o E, la primera de lo que los aficionados locales esperan sean cuatro victorias para alzar el título. "Ahora comienza una nueva competición, donde no hay margen de error", dijo El Kaabi.

Malí avanza con tres empates. El empate 0-0 de Malí con Comoras fue suficiente para terminar segundo en el Grupo A con tres empates. El mediocampista de Malí, Amadou Haidara, fue expulsado cerca del final. "Si seguimos jugando así, no duraremos mucho en el torneo", dijo el entrenador de Malí, Tom Sainfiet. Las Águilas jugarán contra el segundo lugar del Grupo D en Casablanca el sábado, posiblemente el Congo.

Reacciones tras el descanso de Mohamed Salah en Egipto

La celebración de los Bafana Bafana se dio cuando el sudafricano Oswin Appollis impulsó a su selección a los octavos de final con una reñida victoria de 3-2 sobre Zimbabue. Los Bafana Bafana avanzaron en segundo lugar del Grupo B, detrás de Egipto, que empató 0-0 con Angola en Agadir. Ambos juegos finales del grupo se disputaron al mismo tiempo.

Con su equipo ya clasificado, el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, dio descanso a sus titulares, incluyendo a Salah, Omar Marmoush y Trézéguet. Se espera que regresen para el primer juego de eliminación directa de los Faraones, también en Agadir, contra un tercer lugar de los Grupos A, C o D el 5 de enero.

Sudáfrica necesitaba una victoria en Marrakech para asegurar su clasificación sin depender de un favor de Egipto. Pero Zimbabue remontó dos veces y presionó por el empate al final. "Repetimos los mismos errores que en juegos anteriores: malos pases y mala posición", dijo el entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos, quien se ha quejado de la falta de un "ambiente de AFCON" en el torneo.