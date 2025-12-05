El sorteo del Mundial comienza con Trump, Sheinbaum y Carney eligiendo bolas de sus naciones

WASHINGTON — El sorteo de la Copa del Mundo 2026 comenzó el viernes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, seleccionando las bolas de sus propios países de bombos durante una ceremonia en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas.

¿Cómo se realizó el sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Hubo poca sorpresa al inicio del sorteo para el torneo ampliado a 48 naciones, dado que la FIFA asignó a los tres coanfitriones a sus grupos en febrero de 2024.

En un día invernal con nieve cayendo, dirigentes del fútbol y celebridades llenaron el salón, a 189 días del inicio del torneo más grande de la historia, con 104 partidos.

Había largas colas fuera del complejo incluso a las 7 de la mañana, mientras trabajadores y medios de comunicación cumplían con los controles de seguridad del Servicio Secreto.

Más temprano en la ceremonia, la FIFA otorgó su primer premio de la paz a Trump, quien ha hecho campaña para ganar el Premio Nobel de la Paz.

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, entregó a Trump un gran trofeo dorado y una medalla dorada colgando de una cinta azul, que Trump colgó alrededor de su cuello. De pie junto a Trump, Infantino prodigó elogios.

"Este es verdaderamente uno de los grandes honores de mi vida", afirmó Trump.

Se colocó una alfombra roja fuera del centro de artes, tomado este año por Trump y sus seguidores. Estrellas retiradas como Tom Brady de la NFL, Shaquille O'Neal de la NBA y Wayne Gretzky de la NHL, junto con el beisbolista Aaron Judge, asistirán en una ceremonia conducida por Rio Ferdinand, ex capitán de la selección de Inglaterra.

Detalles sobre el premio de la paz otorgado a Trump

Las 48 selecciones serán repartidas en cuatro bombos distintos basándose en su actual ranking FIFA, y entonces se conformarán 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Italia, actualmente en el puesto 12 del ranking, quedó entre las 22 naciones que disputarán repechajes que definirán las últimas seis plazas, algo que acabará de decidirse el 31 de marzo.

Además, por primera vez, la FIFA asignó favoritos de antemano. Tal es el caso de Argentina, la campeona defensora y la selección de Lionel Messi, que no se podría enfrentar a España, la monarca europea que lidera el ranking, sino hasta la final en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York, siempre y cuando ganen su zona. Lo mismo se repite con Inglaterra y Francia, las dos siguientes en el ranking.

Cronología del torneo y partidos programados

El torneo será inaugurado el 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México. El Tri nunca ha superado la fase de cuartos de final en su historia mundialista.

Estados Unidos, que nunca ha avanzado más allá de las semifinales, debutará el día siguiente en Inglewood, California, y Canadá arrancará su andadura en Toronto.

Todos los partidos desde los cuartos de final en adelante se jugarán en Estados Unidos, que utilizará 11 estadios de la NFL. Los sitios para la mayoría de los partidos y los horarios se anunciarán el sábado.