¿A qué hora y dónde ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026?

El mundo del futbol se prepara para uno de los momentos más esperados en el camino hacia la Copa del Mundo 2026: el sorteo oficial. Este evento definirá el destino de las 48 selecciones participantes, que conocerán a sus rivales y el grupo en el que buscarán avanzar en la justa más importante del planeta.

Detalles del sorteo de la Copa del Mundo 2026

La expectativa es enorme, pues será la primera edición con sede compartida entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que añade un toque histórico a la ceremonia.

¿Cómo se llevará a cabo el sorteo?

Millones de aficionados seguirán atentos cada detalle del sorteo, que no solo marcará el inicio de la planeación para las selecciones, sino que también encenderá la ilusión en cada país clasificado.

La ceremonia contará con la presencia de figuras emblemáticas del balompié mundial y será transmitida en vivo a nivel global, reflejando la magnitud del evento.

Transmisión y horarios del sorteo de futbol

El sorteo comenzará a las 11:00 horas (Tiempo del Centro de México) este viernes 5 de diciembre, desde el John F. Kennedy Center en Washington D.C y se podrá ver en: